México podría aceptar un acuerdo comercial poco favorable con EU

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Ante las presiones del gobierno estadounidense, la autoridad mexicana podría aceptar un convenio comercial que no será óptimo.

Opiniones de expertos sobre el acuerdo comercial

El experto en política México-Estados Unidos y expresidente del Pacific Council on International Policy, Duncan Wood, dijo que le preocupa que en lugar de esperar hasta el 2027 o 2029 para tener un acuerdo positivo con la Unión Americana, acepte un convenio que no le favorecerá.

Comentó que habría que determinar con "paciencia" cuáles son los pros y contras de aceptar condiciones con la actual administración estadounidense.

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Durante la Quinta Convención Binacional México-Estados Unidos, que organizó la American Society (Amsoc, por sus siglas en inglés), Wood expuso que no habrá un acuerdo trilateral en el futuro próximo.

Agregó que Canadá está prácticamente en guerra con los estadounidenses, lo cual hace desde una posición más fuerte que los mexicanos.

Escenarios y retos en la negociación del T-MEC

En la mesa "T-MEC en una encrucijada: las decisiones que definirán a América del Norte", el exsecretario de Economía encargado de la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en el 2017, Ildefonso Guajardo, dijo que los escenarios son: llegar a un acuerdo transitorio o alcanzar hasta el 2028 un convenio con la Casa Blanca.

Dijo que México tiene una serie de temas con Estados Unidos que desvían la atención del comercio, como son el crimen organizado y la inseguridad.

Expuso que es inaceptable que la Unión Americana imponga aranceles al acero, aluminio y automóviles mexicanos, por lo que dijo debiera de buscar la manera en que se le baje el porcentaje arancelario de 25% a 15% o incluso al 4% en el caso de las exportaciones de vehículos.

Por su parte, el socio fundador de Azis & Kaye Business Law, Luis Alberto Aziz Checa, dijo que en medio de la negociación que los inversionistas no están cancelando proyectos, los están retrasando.