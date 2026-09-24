Taylor Lautner se convierte en papá

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Taylor Lautner, actor de la saga "Crepúsculo", se convirtió en papá por primera vez junto a su esposa, Tay Lautner, con el nacimiento de su hija, Lennon Taylor Lautner, el pasado 16 de septiembre.

Nacimiento y anuncio oficial

La pareja esperó una semana antes de compartir la noticia públicamente, fue el 23 de septiembre cuando ambos anunciaron a través de sus redes sociales la llegada de la pequeña, a quien llaman cariñosamente "Lenny", y compartieron una fotografía de la bebé.

El nombre de la recién nacida también llamó la atención de sus seguidores, pues lleva Taylor como segundo nombre, por lo que ahora son tres los integrantes de la familia que comparten el nombre Taylor Lautner.

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Trayectoria y vida personal de Taylor Lautner

El nacimiento de Lennon ocurre seis meses después de que la pareja anunciara su embarazo; en marzo de 2026, Taylor y Tay dieron a conocer la noticia con una fotografía acompañada de la frase: "¿Qué es mejor que dos Taylor Lautners?". Meses después, en junio, revelaron que esperaban una niña, algo que representaba uno de los grandes sueños del actor.

Taylor Lautner y Tay Lautner, cuyo nombre de soltera es Taylor Dome, comenzaron su relación hace varios años y contrajeron matrimonio el 11 de noviembre de 2022. Al casarse, ella adoptó legalmente el apellido de su esposo y pasó a llamarse Taylor Lautner, aunque públicamente suele utilizar el nombre de Tay para evitar confusiones.

Tay es enfermera titulada y creadora de contenido enfocada en temas de salud mental, bienestar y estilo de vida, además de compartir su vida personal, la pareja también trabaja junta en el pódcast "The Squeeze", dedicado a hablar sobre salud mental.

Taylor Lautner nació el 11 de febrero de 1992 en Grand Rapids, Míchigan, y tiene 34 años, alcanzó fama internacional al interpretar a Jacob Black en la saga cinematográfica "Crepúsculo", papel que lo convirtió en uno de los rostros juveniles más reconocidos de la franquicia.

Antes de interpretar al hombre lobo, el actor protagonizó la película "Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl" en 2005, posteriormente participó en producciones como "Sin Escape", además de las series "Cuckoo" y "Scream Queens".

Lautner también cuenta con una trayectoria en las artes marciales, pues durante su infancia y juventud practicó karate y llegó a competir a nivel nacional.