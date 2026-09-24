Exfigura del América fue despedido por sus declaraciones

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Luego de haber vestido la camiseta del América en el Estadio Azteca, Federico Higuaín atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera dentro del futbol, al haber sido despedido de su cargo como entrenador tras protagonizar una polémica por comentarios considerados machistas.

Federico Higuaín y la polémica por sus declaraciones

El exfutbolista argentino, que llegó a la Liga MX en 2008 procedente del Besiktas de Turquía, tuvo un paso discreto por el conjunto azulcrema antes de consolidar gran parte de su trayectoria en Estados Unidos. Sin embargo, su etapa como director técnico del Columbus Crew 2 llegó a su fin de manera abrupta.

La decisión se produjo después de que Higuaín realizara un comentario dirigido a una árbitra durante un partido. La frase, "No te olvides de que esto es un deporte de hombres", generó una fuerte ola de críticas e indignación dentro del entorno futbolístico estadounidense, donde diversos sectores exigieron sanciones ejemplares.

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Reacción institucional y consecuencias para Higuaín

Ante la controversia, el Columbus Crew 2 anunció su salida mediante un comunicado oficial en el que explicó que el comportamiento del argentino no cumplía con los valores ni los estándares que exige la institución para quienes ocupan puestos de liderazgo.

"Hemos determinado que lo mejor para nuestro club, los jugadores y el cuerpo técnico es destituir a Federico Higuaín de sus funciones. Tras las conversaciones mantenidas esta semana y después de evaluar más a fondo lo ocurrido durante el último mes, se ha constatado que no se han cumplido los estándares de nuestro club en cuanto a lo que se espera de un líder de uno de nuestros equipos", indicó la organización.

Tras su paso por el futbol mexicano, Higuaín regresó a Argentina para jugar con Independiente de Avellaneda y posteriormente desarrolló una exitosa carrera en la MLS, donde puso fin a su etapa como futbolista profesional en 2022. Ahora, el exmediocampista enfrenta una nueva etapa marcada por la controversia y las consecuencias de sus declaraciones.