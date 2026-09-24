Sheinbaum no descarta concierto de Stray Kids en el Zócalo
Stray Kids podría ofrecer un concierto en México con apoyo del DIF para niños de escasos recursos.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que negociar la presentación del grupo coreano de k-pop Stray Kids podría ser uno de los temas que aborde en la reunión que tendrá hoy con el presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung.
Sheinbaum y presidente de Corea preparan reunión bilateral
"Ya vamos a ver", respondió la mandataria a la pregunta: "¿podrían estar en el Zócalo de la Ciudad de México?".
La mandataria federal informó que el grupo coreano dará un concierto, y su administración regaló 10 boletos a través del DIF.
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"Se llama Stray Kids el grupo que viene, es como un BTS más pequeño, no sé si son niños y niñas, son jovencitos, más jóvenes que los integrantes de BTS. Van a estar también en un concierto, por cierto, regalamos 10 boletos para niñas y niños de escasos recursos a través del DIF, para que puedan asistir", dijo.
Impacto cultural y oportunidades de inversión con Corea
La Presidenta también expresó que el pop coreano "ha tenido muchísimo éxito" en distintas áreas, tanto la música, películas y series, lo que "ha acercado mucho a los jóvenes mexicanos y coreanos".
Ante su encuentro con el mandatario coreano, Sheinbaum Pardo expuso que hablarán de temas comerciales culturales y educativos, entre otros.
"Vamos a firmar un acuerdo de entendimiento sobre estos temas. Ellos tienen programadas diversas inversiones, las empresas coreanas en nuestro país".
"Primero es una reunión bilateral con el presidente de la República de Corea, después con los equipos y después vamos a tener una reunión con empresarios coreanos que quieren invertir en México; tienen dudas y también conocer cuáles son sus expectativas de inversión".
"Entonces, va a ser una muy buena reunión. El presidente de la República de Corea también es un hombre muy cercano a la gente. Después de diversos problemas que tuvieron con varios presidentes, fue electo y está haciendo un buen trabajo, tiene mucho reconocimiento por parte de su pueblo", dijo.
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