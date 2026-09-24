Sheinbaum se reúne con Lee Jae Myung, presidente de Corea

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Minutos antes de las 10:00 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional al presidente de Corea, Lee Jae Myung, quien realiza una visita oficial a nuestro país.

Encuentro oficial y ceremonia de bienvenida

En el Zócalo, ambos mandatarios saludaron a la gente que observaba la recepción, mientras que Sheinbaum le mostró el recinto histórico.

En el Patio de Honor de Palacio Nacional, como parte de la ceremonia oficial de bienvenida, se entonaron los himnos de México y Corea, además que estuvieron presentes los equipos de trabajo de ambos países. También se tomó la fotografía oficial.

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Temas y acuerdos en la reunión bilateral

Ante su encuentro con el mandatario coreano, Sheinbaum Pardo expuso que hablarán de temas comerciales, culturales y educativos, entre otros.

"Vamos a firmar un acuerdo de entendimiento sobre estos temas. Ellos tienen programadas diversas inversiones, las empresas coreanas en nuestro país".

"Primero es una reunión bilateral con el presidente de la República de Corea, después con los equipos y después vamos a tener una reunión con empresarios coreanos que quieren invertir en México; tienen dudas y también conocer cuáles son sus expectativas de inversión".

"Entonces, va a ser una muy buena reunión. El presidente de la República de Corea también es un hombre muy cercano a la gente. Después de diversos problemas que tuvieron con varios presidentes, fue electo y está haciendo un buen trabajo, tiene mucho reconocimiento por parte de su pueblo", dijo.