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Andrés Briseño, primer mexicano en ganar Mister International 2026

Además de modelo, Briseño es estudiante de Derecho y participa en actividades comunitarias.

Por El Universal

Septiembre 28, 2026 05:23 p.m.
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Andrés Briseño, primer mexicano en ganar Mister International 2026
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- México vuelve a ser historia en el mundo de los certámenes internacionales. Esta vez, el protagonista es Andrés Briseño, un joven originario de Mazatlán, Sinaloa, que se convirtió en el primer mexicano en ganar Mister International 2026.

      Mister International 2026: detalles del certamen

      La coronación ocurrió el sábado 26 de septiembre en Bangkok, Tailandia, donde el sinaloense logró avanzar hasta la etapa final de la competencia, donde compitió con varios representantes de distintos países, entre ellos el español Ignacio Monclus Pradal y el indonesio Gede Aiswarya Kartika.

      Perfil y trayectoria de Andrés Briseño

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      Pero ¿quién es el mexicano que acaba de conseguir este título y qué hay detrás de su historia? A continuación, te lo decimos.

      Andrés Briseño es un modelo y deportista originario de Mazatlán, Sinaloa, que también ha desarrollado actividades relacionadas con el servicio comunitario.

      Actualmente estudia Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa, aunque su trayectoria no se limita al ámbito académico. Desde hace tiempo ha tenido acercamiento con distintas disciplinas deportivas, entre ellas béisbol, tiro con arco, baloncesto, fútbol americano y natación.

      Su llegada al mundo del modelaje tampoco resulta completamente inesperada. En su familia existe un antecedente relacionado con los certámenes y las celebraciones tradicionales de Mazatlán.

      Su hermana, Sofía Briseño, fue elegida Reina de los Juegos Florales del Carnaval Internacional de Mazatlán en 2018.

      Compromiso social y actividades comunitarias

      Pero hay otra faceta de Andrés que también ha llamado la atención. El ahora Mister International 2026 ha participado en jornadas de limpieza de playas y actividades relacionadas con la protección de las tortugas marinas. También ha apoyado a niños con distintos padecimientos.

      Se trata de un concurso de belleza masculino de origen singapurense que se celebra cada año. En cada edición participan candidatos de aproximadamente 40 países, quienes representan a sus respectivas naciones durante la competencia.

      El ganador recibe el título por un periodo de un año y este se acompaña con el año en que obtuvo la corona, como ocurrió ahora con Mister International 2026.

      El certamen fue creado en 2006 por el empresario singapurense Alan Sim, quien también era director nacional de Mister Singapur.

      La decisión de crear una competencia internacional surgió debido a que Sim no contaba con una franquicia internacional a la cual enviar a los ganadores de su concurso nacional.

      La primera edición de Mister International tuvo lugar el 7 de octubre de 2006 en Singapur.

      En aquella competencia participaron representantes de 19 países y el primer ganador fue Wissam Hanna, quien representó a Líbano.

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