Taylor Swift y Madonna destacan en premios MTV VMAS 2026 en Los Ángeles

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Taylor Swift y Madonna fueron dos de los grandes ganadores de los MTV Video Music Awards 2026, ceremonia que esta noche reconoció a lo mejor de la industria audiovisual del último año.

Swift hizo historia al convertirse en la primera artista en recibir el Artist Director Honors, reconocimiento creado para destacar su trabajo detrás las cámaras; mientras que la llamada "Reyna del pop" consiguió levarse a casa siete de las 13 categorías en las que estaba nominada.

La ceremonia, conducida por Snoop Dogg desde el Peacock Theater de Los Ángeles, también tuvo momentos sumamente emotivos, como el regreso de Nirvana a este escenario o el homenaje que recibió el fallecido George Michael.

Ganadores destacados y homenajes en MTV VMAS 2026

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Entre los ganadores de la noche estuvieron LISA quien se llevó Mejor pop por "Dream"; Bruno Mars obtuvo Mejor R&B por "I Just Might" y Bad Bunny se llevó Mejor música latina por "NUEVAYoL".

Lista completa completa de ganadores

Artist Director Honors: Taylor Swift

Video Vanguard Award: Nirvana

Video del año: Taylor Swift - "The Fate of Ophelia"

Artista del año: Madonna

Canción del año: BTS - "SWIM"

Mejor artista nuevo: Sienna Spiro

Mejor colaboración: Madonna y Sabrina Carpenter - "Bring Your Love"

Mejor Pop: LISA - "Dream" feat. Kentaro Sakaguchi

Mejor Hip-Hop: Cardi B feat. Kehlani - "Safe"

Mejor R&B: Bruno Mars - "I Just Might"

Mejor Alternativo: Olivia Rodrigo - "the cure"

Mejor Dance: Madonna - "Confessions II The Film"

Mejor música latina: Bad Bunny - "NUEVAYoL"

Mejor K-Pop: BTS - "SWIM"

Mejor Country: Ella Langley - "Choosin´ Texas"

Mejor Dirección: Taylor Swift - "Opalite"

Mejor dirección de arte: PinkPantheress + Zara Larsson - "Stateside"

Mejor cinematografía: Madonna - "Confessions II - The Film"

Mejor edición: Sabrina Carpenter - "House Tour"

Mejor coreografía: Madonna - "Confessions II - The Film"

Mejores efectos visuales: Ariana Grande - "hate that i made you love me"

Mejor Grupo: BTS

Mejor Video de Larga Duración: Madonna - "Confessions II The Film"

Mejor Álbum: Madonna - Confessions II

Canción del verano: Ariana Grande - "hate that i made you love me"

Impacto y reconocimientos especiales en la ceremonia

Taylor Swift destacó no solo por sus premios sino por ser la primera en recibir el Artist Director Honors, un reconocimiento a su labor detrás de cámaras. Madonna reafirmó su influencia al ganar siete premios, incluyendo Mejor Álbum y Mejor coreografía.

La ceremonia también rindió homenaje a figuras icónicas como Nirvana, galardonado con el Video Vanguard Award, y George Michael, recordado durante el evento.

La conducción de Snoop Dogg aportó dinamismo a la gala realizada en el Peacock Theater de Los Ángeles, que reunió a artistas de diversos géneros y nacionalidades, reflejando la diversidad de la industria audiovisual actual.