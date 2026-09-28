Padre de hija de Hayden Panettiere busca su tutela

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Wladimir Klitschko, el padre de la hija de Hayden Panettiere, ha solicitado convertirse en el tutor temporal del patrimonio que Kaya, la hija que comparte con la actriz, heredó tras su fallecimiento pues, como revelan documentos, alega que teme que esos beneficios se vean perdidos por la intervención de terceros.

Solicitud de tutela y motivos legales

"TMZ" tuvo acceso a documentos que el ex de la actriz, Klitschko, habría entregado a un tribunal de California, estado en donde residía Panettiere, en búsqueda de convertirse, de forma temporal, en el tutor del patrimonio que Hayden habría legado a su unigénita.

Esto debido a que el exboxeador ucraniano está al tanto que, desde que la actriz falleció, agentes federales ingresaron al domicilio y se llevaron algunas de las pertenencias de Panettiere, las cuales, al parecer, fueron extraídas con fines relacionados a la investigación que sigue tratando de esclarecer su muerte.

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Protección del patrimonio y seguridad

El fin de esta solicitud tendría como objetivo principal salvaguardar la situación de su hija como beneficiaria, debido a que, como la menor no vive en Estados Unidos, en la actualidad, son las autoridades del estado de California las que actúan sobre el patrimonio de Hayden.

"Kaya no reside en California; este Tribunal tiene jurisdicción sobre la tutela del patrimonio de Kaya porque, como tal heredero, Kaya tiene derecho a la totalidad de los bienes sujetos a la administración testamentaria de Hayden en California", indica uno de los fragmentos de la petición legal.

Klitschko, además, argumentó en su solicitud que, poco tiempo antes de la muerte de su expareja, esta contrató un servicio de seguridad, el cual tenía encomendado cuidar de la propiedad y de todo lo que estaba al interior de ella, "debido a la preocupación documentada de que un individuo hubiera accedido sin autorización a la propiedad de Hayden".

Otro de los datos que integran esa la petición es que, una empresa de seguridad habría resguardado y reubicado algunas de las pertenencias de Hayden, entre ellas, vestidos y joyas, las cuales habría portado en premiaciones y eventos sociales de trascendencia.