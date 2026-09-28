Raúl Sandoval sorprende a Yahir con serenata en Televisa

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Raúl Sandoval, excompañero de "La academia" de Yahir, sorprendió al cantante con una pequeña serenata, en el exterior de las instalaciones donde se graba el reality y, aunque el finalista no reconoció que, aquel que le cantaba, se trataba de su gran amigo, mostró entusiasmo al escuchar que la canción que entonaba era un son típico de su natal Sonora.

Serenata y apoyo en la recta final del reality

Esta por comenzar la décima y última semana del reality de Televisa y, anoche, los seis habitantes que aún permanecen en la casa celebraron el haber superado cada prueba y nominación a la que se enfrentaron pues, en los próximos siete días, ninguno de ellos estará nominado, sino que serán votados por el público para elegir al ganador.

Yahir se encuentra entre esos participantes que, además de contar con el apoyo de gran número de sonorenses, especialmente los provenientes de Hermosillo, la capital del estado, también tiene a su lado a amigos de toda la vida, uno de ellos es Raúl.

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Detalles de la serenata y reacción de Yahir

En las últimas semanas, el también cantante ha sido expreso a la hora de manifestar su apoyo al cantante de "La locura", a quien ha reconocido por la resilencia y paciencia con la que ha enfrentado volver a participar en un reality, después de 24 años de su primera experiencia en un programa de televisión de convivencia.

Por ello, este domingo, 28 de septiembre, Sandoval decidió, finalmente, llevar a cabo un plan que tenía contemplado desde que inició la competencia, sin embargo, había algunos detalles que se lo habían impedido.

Como confesó, a través de sus redes sociales, no tenía conocimiento de dónde estaban ubicadas las instalaciones de "LCDLFM", por lo que tuvo que recurrir a uno de los clubs de fans de Yahir no sólo para que le proporcionaran la dirección, sino que lo acompañaran en la aventura.

"Ayer me lancé a pegarle una serenata a mi compadre Yahir, le quiero agradecer a todo su fandom, a sus fans, a ´las Cueteras´, a las que estuvieron ahí para apoyarme porque, sinceramente, yo no sabía dónde era ´LCDLF´, yo no sabía llegar, logré hacer contacto con ellas, yo tenía un ratillo ya queriendo hacer esto, desde el principio de que entró dije ´voy a buscar el mejor momento´, pero no sabía cómo llegar, no sabía dónde era, incluso, le quería aventar unas botas y un sombrero, pero, ya vi que la reja esta bien alta", detalló.

Antes de que Sandoval comenzara su interpretación de "La Yaquesita", se dirigió a Yahir con la frase "ahí te va tu serenata, mijo" y, aunque el habitante no logró identificar de quién era la voz que le cantaba, en cuanto reconoció de qué canción se trataba, se puso de pie para bailar y cantar el tema.

Para Raúl, como explicó en sus redes, no es importante que Yahir no cayera en la cuenta de que era él quien le llevó la sorpresa pues, lo que más le interesa, es que su amigo se sienta apoyado y no pierda la perspectiva a estas alturas de la competencia.

"Creo que, ni siquiera supo que era yo el que le estaba cantando, me imagino yo que no se oye bien allá dentro pero, la neta, es lo de menos, el tema es que lo vi bailando, lo vi cantando, era lo que yo quería, lo importante era que él recibiera un cariñito, ¿no?, allá dentro, cuando uno está encerrado en ese tipo de cosas, un detalle así te mueve muchísimo, ese era el punto, así que, lo demás, no importa, se logró", puntualizó.