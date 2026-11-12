El actor Anthony Clark muere a los 62 años

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Anthony Clark murió a los 62 años, el pasado martes, 10 de noviembre, como dio a conocer el también actor Mike O´Malley; aunque no señaló cuál fue el motivo del deceso, contó que hace sólo tres semanas, había hablado con su amigo y que lo hizo reír tan fuerte, como siempre lograba hacerlo.

Mike O'Malley confirma fallecimiento y recuerda amistad

Fue a través de su cuenta de Instagram, que O´Malley, que conoció a Clark en el rodaje de "Yes, dear", serie grabada entre el 2000 y el 2006, confirmó que Clark ya había trascendido, a través de un emotivo mensaje, en el que expresa el gran cariño que, él y su esposa, tienen por el actor de comedia, destacando que, toda vez, sabía cómo hacerlos perder la compostura y soltar una carcajada.

De hecho, reveló que, aún antes de conocerlo como colega, él y su esposa, que, en ese entonces, era sólo su novia, acudían a los shows que Clark ofrecía en clubes nocturnos, pues Mike era un gran admirador de su trabajo.

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"Era un tipo muy gracioso, Lisa y yo salíamos a mediados de los noventa, Anthony ya era famoso en Boston, la primera vez que lo vimos en el Comedy Connection nos reímos, nos reímos y nos reímos, era tan único, te hacía reír más cuando él se reía, fui un admirador suyo, antes de convertirme en su amigo".

Trayectoria y retiro de Anthony Clark tras Yes Dear

Pero en el 2000 coincidieron en "Yes, dear"; Anthony daba vida a Greg Warner, el protagonista, mientras que Mike interpretaba a Jimmy Huges, sus personajes eran vecinos.

En el post, Mike indicó que, si Anthony no volvió a actuar, cuando la serie fue cancelada fue, en realidad, porque así lo decidió, pues ahorró lo suficiente, de lo que ganó durante los seis años que se rodó "Yes, dear", para, posteriormente, vivir una vida tranquila.

" 'Yes Dear' terminó hace veinte años, después de 122 episodios; (Anthony) invirtió bien su dinero y, básicamente, se retiró después de que terminamos la serie".

(Sólo tuvo una aparición especial, en 2011 -cinco años después-, en la película "The talkin").

Última conversación y legado de Anthony Clark

También confió que, hace sólo tres semanas, conversó con el actor por teléfono y, como solía, hizo que él y su esposa reían desmedidamente; afirmó que ese sería el recuerdo que se llevaría de Clark, el de un hombre sumamente carismático, que se preocupaba por alegrar a los demás.

"Hablamos por teléfono hace tres semanas, nos hizo reír a carcajadas como siempre lo hacía, descansa en paz, Tony".