Infancia de SLP, 2ª más afectada por el plomo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

San Luis Potosí ocupó el segundo lugar nacional en intoxicación infantil por plomo, con una prevalencia estimada de 37.4% entre infantes de 1 a 4 años, reveló Martha María Téllez Rojo, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), durante una conferencia de la UASLP.

Estudio del INSP revela prevalencia y fuentes de intoxicación

La especialista, coautora del estudio basado en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018–2019, explicó que más de uno de cada tres menores de ese grupo de edad en el estado tenía niveles de plomo en sangre que alcanzaban el umbral de intoxicación. Solo Puebla registró una estimación mayor, de 46.6%.

Téllez Rojo expuso los datos el pasado 20 de octubre en la conferencia "Pongamos fin a la intoxicación infantil por plomo", coordinada por la Facultad de Medicina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Impacto y acciones para combatir la intoxicación infantil

La exposición al plomo, advirtió, puede afectar el desarrollo cerebral y dificultar el aprendizaje. A escala nacional, el análisis de la Ensanut 2022–2024 estimó que 1.2 millones de niñas y niños de 1 a 4 años tenían concentraciones riesgosas de plomo en su sangre.

Un análisis previo, de 2022, encontró una prevalencia de 28.7% entre niñas y niños indígenas y de 25.2% entre menores con desnutrición crónica. La carencia de nutrientes como el hierro o el calcio puede favorecer la absorción del metal.

El equipo del INSP identificó el uso de loza de barro vidriado con plomo para preparar o servir alimentos como la principal fuente de exposición en la población general. Los investigadores propusieron sustituir los esmaltes que contienen ese metal y establecer un sistema de vigilancia para detectar y atender los casos.

Téllez Rojo adelantó que se prepara una estrategia nacional para 2027. En octubre, la Secretaría de Salud y la Cofepris informaron que la propuesta seguía en análisis y contemplaba intervenciones en las entidades con mayor prevalencia.

El anexo estatal de la Ensanut 2022–2024 estimó para San Luis Potosí una prevalencia de 4.5%, a partir de mediciones en 59 menores. El estudio clasifica esa estimación como de baja confiabilidad, con un intervalo de confianza de 1.3% a 14.7%, lo que limita la comparación con el levantamiento anterior.