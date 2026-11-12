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Prevén tormentas fuertes a muy fuertes en SLP

Protección Civil pronostica una máxima de 16 °C en la región y bancos de niebla

Por Pulso Online

Noviembre 12, 2026 06:07 a.m.
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Prevén tormentas fuertes a muy fuertes en SLP
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) pidió extremar precauciones este jueves 12 de noviembre ante el descenso de temperaturas y la probabilidad de lluvias y tormentas en las cuatro regiones de San Luis Potosí. Para la zona Centro se prevén tormentas fuertes a muy fuertes durante el día, con rachas de viento, una máxima de 16 °C y una mínima de 13 °C. En las partes altas, el termómetro podría bajar a 7 °C.

      En el Altiplano se esperan tormentas puntuales fuertes, con temperaturas de 12 a 17 °C y mínimas de 6 °C en las partes altas. En la Zona Media se pronostican bancos de niebla por la mañana, lluvias y tormentas fuertes durante el día, así como rachas de viento superiores a 40 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 21 °C.

      En la Huasteca también se prevé niebla por la mañana y tormentas fuertes durante el día, con una mínima de 21 °C y una máxima de 24 °C.

      Protección Civil advirtió sobre posibles crecidas de ríos y arroyos, deslaves y saturación de drenajes en zonas urbanas. Recomendó evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse lejos de zonas bajas o propensas a inundarse. Para emergencias, la dependencia indicó que se puede llamar al 911.

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