Hay mucha experiencia para atender caravanas: Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al amago que hizo el presidente Donald Trump este jueves de duplicar los aranceles si no se detiene el avance de las caravanas migrantes que se dirigen a Estados Unidos y descartó represión contra quienes la integran.

En su conferencia mañanera de este jueves 12 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que no ha llegado ninguna caravana de migrantes a la frontera norte desde que Trump entró a la Presidencia estadounidense.

"Desde que llegó el presidente Trump al gobierno no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte", dijo.

Para atenderlas, la titular del Ejecutivo federal aseguró que "hay mucha experiencia" del Instituto Nacional de Migración (INM).

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"En estos dos años han llegado cerca de 10 caravanas o más, probablemente (...). Y mientras están en la caravana, se facilita para que puedan tener la atención mínima que requieren de atención a sus derechos humanos. Hay mucha experiencia en ello, no requiere una atención especial.

"La caravana que llega, que también por cierto debería atenderse desde Honduras porque viene desde ahí, también se va a atender de la misma manera que hemos atendido a los grupos de personas que entran", dijo al señalar que hay personas que engañan a las y los migrantes.

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La Mandataria federal descartó actos de represión contra quienes conforman las caravanas migrantes y refrendó que las instituciones, como la Guardia Nacional, tienen experiencia "no como una acción de represión violenta, sino de acompañamiento para poder informar".

Mencionó que en este momento hay dos caravanas: una en Arriaga, Chiapas, que se había formado con cerca de 500-600 personas, y ya quedan menos de 100.

Sheinbaum añadió que la otra caravana viene de Honduras y se le da el mismo tratamiento de ayuda humanitaria y tratamiento con base en los derechos humanos.

"Informamos a la gente que va en la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos, que si su objetivo es llegar a Estados Unidos, pues no lo van a poder lograr porque no hay esa posibilidad.

"Buscamos la manera de que regresen a sus países de manera segura o si alguien se quiere quedar en México bajo ciertas condiciones, en determinado lugar, lo puede hacer, pero la gran mayoría lo puede hacer una vez que conocen que no van a poder cruzar la frontera mexicana con Estados Unidos", mencionó.