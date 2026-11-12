Reporta Cruz Roja rescate en la 57, tras choque de tráileres
El accidente ocurrió en el kilómetro 57 de la carretera Monterrey–Matehuala, donde se desplegó un operativo de rescate.
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La Cruz Roja en San Luis Potosí, informó que activó su unidad de Rescate Urbano para atender un accidente vial registrado sobre la carretera Monterrey-Matehuala (57).
El siniestro fue a la altura del kilómetro 57, donde se vieron involucrados dos tractocamiones en una colisión.
Los equipos especializados acudieron al lugar para realizar las labores correspondientes de atención y rescate, aunque no menciona el número de personas lesionadas.
En la zona, quedaron las unidades con severos daños materiales.
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