Reporta Cruz Roja rescate en la 57, tras choque de tráileres

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La Cruz Roja en San Luis Potosí, informó que activó su unidad de Rescate Urbano para atender un accidente vial registrado sobre la carretera Monterrey-Matehuala (57).

El siniestro fue a la altura del kilómetro 57, donde se vieron involucrados dos tractocamiones en una colisión.

Los equipos especializados acudieron al lugar para realizar las labores correspondientes de atención y rescate, aunque no menciona el número de personas lesionadas.

En la zona, quedaron las unidades con severos daños materiales.

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