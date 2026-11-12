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Reporta Cruz Roja rescate en la 57, tras choque de tráileres

El accidente ocurrió en el kilómetro 57 de la carretera Monterrey–Matehuala, donde se desplegó un operativo de rescate.

Por Pulso Online

Noviembre 12, 2026 10:16 a.m.
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Reporta Cruz Roja rescate en la 57, tras choque de tráileres
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      La Cruz Roja en San Luis Potosí, informó que activó su unidad de Rescate Urbano para atender un accidente vial registrado sobre la carretera Monterrey-Matehuala (57).

      El siniestro fue a la altura del kilómetro 57, donde se vieron involucrados dos tractocamiones en una colisión. 

      Los equipos especializados acudieron al lugar para realizar las labores correspondientes de atención y rescate, aunque no menciona el número de personas lesionadas. 

      En la zona, quedaron las unidades con severos daños materiales.  

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