Cae exfuncionario de Sonora en EU

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Hermosillo, Son.- Juan Alán "N", de 30 años, exfuncionario del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), requerido por la justicia sonorense por peculado y enriquecimiento ilícito fue detenido en Estados Unidos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora logró, mediante trabajos de inteligencia de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y colaboración con autoridades de Estados Unidos, la captura del exservidor público por un presunto quebranto de millones de pesos al erario estatal.

Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal general de Justicia del Estado, informó que la captura se concretó el pasado 10 de noviembre en Los Ángeles, California, y destacó que el imputado contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes, además de una ficha roja de búsqueda internacional.

El fiscal general precisó que el exservidor público es investigado por peculado de aproximadamente 65 millones de pesos y enriquecimiento ilícito por 120 millones de pesos, delitos cometidos en perjuicio del Estado de Sonora.

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