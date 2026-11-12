Renuncia hijo de Taddei al gobierno de Sonora

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En medio de las investigaciones financieras que involucran a Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), su hijo Luis Rogelio Piñeda Taddei presentó su renuncia como secretario del gobernador Alfonso Durazo.

Bloqueo de cuentas y acciones de la autoridad

Trascendió que Delia Sugey Cruz Montaño, esposa del funcionario, también renunció a su cargo de administradora en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La noticia se dio a conocer de manera extraoficial la noche del miércoles 11 de noviembre, después de que se difundiera que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear sus cuentas bancarias.

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La renuncia se produce en medio de una investigación financiera que comprende a 40 personas y empresas, señaladas por posibles operaciones irregulares relacionadas con proveedores que obtuvieron contratos del INE.

Impacto en la comunidad y cronología del caso

De acuerdo con la información difundida, la lista de personas bloqueadas incluye a 25 personas físicas y 15 empresas. Entre ellas aparecen Guadalupe Taddei, su hijo, otro familiar, ocho exfuncionarios electorales y empresarios vinculados con compañías proveedoras del instituto.

La UIF identificó movimientos financieros considerados de riesgo y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue posibles delitos y determine si existen responsabilidades.

Piñeda Taddei llegó al Gobierno de Sonora en enero de 2025 como titular de la Consejería Jurídica. Siete meses después fue trasladado a la Secretaría Particular del gobernador.

Su incorporación al gabinete estatal provocó cuestionamientos por su parentesco con Guadalupe Taddei y los vínculos familiares con distintos espacios de la administración pública.

El 29 de octubre, Durazo rechazó que existiera un grupo familiar con influencia en su gobierno y defendió la trayectoria profesional de su colaborador.

"No hay vinculación entre un nombramiento y otro, no hay clan Taddei", declaró en una conferencia de prensa.

El mandatario también sostuvo que no había razones para separar a Piñeda mientras no existieran conclusiones de las investigaciones que lo involucraran en alguna irregularidad.

La renuncia del hijo y la presunta salida de su pareja abren un nuevo capítulo en la controversia por los vínculos de la familia Taddei con el Gobierno de Sonora y las investigaciones que rodean la gestión de la exconsejera presidenta del INE.