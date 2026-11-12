Defiende Morena su intromisión política en UASLP
Diputados locales discuten la participación política en conflictos universitarios de la UASLP.
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La participación de partidos en los conflictos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) generó distintas posturas entre diputados locales.
Morena defiende acercamiento con estudiantes
Morena defendió el acercamiento de sus representantes con estudiantes, pero legisladores del PVEM cuestionaron que se politicen los problemas universitarios, aunque también acusaron a la rectoría de la pérdida de credibilidad de la institución.
El morenista Cuauhtli Badillo Moreno sostuvo que las protestas en distintas facultades responden a problemas de gobernabilidad y pidió a las autoridades universitarias escuchar a los estudiantes.
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Reacciones y propuestas de Morena
Reconoció que alumnos de diferentes facultades han buscado apoyo de sus representantes, incluso para acceder a espacios de servicio social, pero negó que esto signifique intervenir en la universidad.
También respaldó democratizar la UASLP para que los estudiantes participen en la elección de rectores y directores de facultades. Explicó que actualmente estos últimos son designados por consejos de catedráticos. Aseguró que los alumnos le han manifestado su interés en votar por esos cargos.
El diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, rechazó la intervención de partidos en la universidad, al considerar que la institución ya enfrenta suficientes problemas administrativos.
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