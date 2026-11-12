Regidor capitalino acusa a Seduvop por obra fallida

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El regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jorge Zavala López, señaló que las fallas en el drenaje sanitario de avenida Industrias, en el cruce con Francisco Martínez de la Vega, están relacionadas con una intervención realizada en 2022 por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

Jorge Zavala atribuye fallas a obra estatal mal ejecutada

Durante un recorrido por la zona, donde actualmente Interapas realiza trabajos de rehabilitación, el regidor sostuvo que la obra estatal no fue ejecutada de manera adecuada, lo que derivó en problemas en la infraestructura sanitaria y, posteriormente, en el colapso del drenaje que obligó a una nueva intervención.

Zavala López cuestionó la planeación y ejecución de los recursos públicos destinados a esos trabajos, al considerar que, "pese a la inversión realizada por Seduvop, la infraestructura presentó deficiencias que ahora debe atender el Interapas", con recursos y personal del ámbito municipal.

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Interapas avanza en rehabilitación para corregir fallas

La intervención de Interapas contempla la rehabilitación de 43 metros de alcantarillado sanitario, entre las calles Francisco Martínez de la Vega y Ágata, en la colonia Industrias, con el propósito de corregir las fallas y evitar que el problema continúe afectando a los habitantes y a los transeúntes que utilizan esta vialidad como conexión hacia la Zona Industrial.

El regidor de la capital aseguró que los trabajos avanzan a buen ritmo y confió en que puedan concluir pronto para reabrir la vía a la circulación. Mientras tanto, pidió paciencia a los ciudadanos que transitan por el sector debido a las restricciones viales que generan las labores de reparación.