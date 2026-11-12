Locatarios del Mercado Hidalgo harán descuentos pero no regalos

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Abigail Galván, vicepresidenta de la Unión de Locatarios y Comerciantes del Mercado Hidalgo A.C., rechazó que todos los comerciantes del centro de abasto vayan a participar en la entrega de regalos y la tómbola anunciadas para el Buen Fin, al señalar que se trata de una iniciativa individual que no cuenta con el respaldo de la mayoría de los locatarios.

En respuesta a las declaraciones de Francisco Javier Hernández, quien se presentó como vicepresidente de la Unión Colectivo 5 de Locatarios, Galván aclaró que la organización que representa no ha acordado aportar mercancía ni comprometer a los comerciantes a entregar obsequios a sus clientes.

Señaló que varios locatarios se acercaron a la mesa directiva para preguntar sobre una promoción que, aseguró, no fue consultada con ellos.

La representante cuestionó la legitimidad de Hernández como dirigente y sostuvo que no tiene reconocimiento para hablar en nombre de los comerciantes del mercado. Incluso, puso en duda que pueda ostentarse como vicepresidente de un colectivo, al considerar que esa figura no cuenta con una estructura de representación como la de una asociación civil.

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Galván precisó que cada comerciante decidirá por cuenta propia si ofrece descuentos, promociones o algún incentivo durante el Buen Fin, por lo que pidió no generalizar ni anunciar compromisos que no han sido aceptados por todos.

Advirtió que difundir la entrega de regalos como una actividad colectiva podría generar falsas expectativas entre los consumidores y afectar la confianza en los locatarios.

No obstante, aseguró que el Mercado Hidalgo sí participará en la jornada comercial del 13 al 17 de noviembre, con descuentos en distintos productos para atraer compradores y competir por la clientela. Indicó que los comerciantes afiliados a la unión preparan ofertas para mejorar sus precios habituales, aunque cada establecimiento definirá sus propias promociones.

La vicepresidenta llamó a los consumidores a comprar en el mercado y apoyar al comercio local, pero insistió en que no deben acudir esperando recibir regalos o participar en una tómbola como una actividad respaldada por toda la organización. Sostuvo que cualquier iniciativa de ese tipo deberá ser asumida por quien la promueve, sin involucrar a los demás comerciantes.