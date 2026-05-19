Arcángel se disculpa tras polémicas declaraciones en Madrid

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- En medio de las fuertes críticas que y el llamado de los usuarios a boicotear su música y sus conciertos, Arcángel decidió ofrecer disculpas al público latinoamericano.

Polémica por declaraciones en concierto de Madrid

El cantante se convirtió en tendencia hace unos días, cuando las declaraciones que hizo en su último concierto en Madrid se viralizaron; y es que, salió en defensa de la conquista violencia y arremetió contra quienes han pedido una disculpa por los hechos violentos que ocurrieron.

"Éramos indios, llegó esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer. ¿Qué se robaron el oro?... ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día? No hay que pedir disculpas a nadie", dijo.

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Respuesta y disculpas públicas de Arcángel

Ahora, y a través de su cuenta oficial de Instagram, el reggaetonero reaccionó a la ola de "hate" que ha estado recibiendo y publicó un mensaje para aclarar sus palabras.

"Mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios. Amo Latinoamérica y también amo España, porque ambos forman parte de nuestra historia, nuestra cultura y lo que somos hoy", escribió.

El intérprete de "La Jumpa" también afirmó que reconocer la influencia cultural española no lo hace ignorar el dolor histórico que dejó la conquista; sin embargo, su única intención ha sido unir a ambos pueblos.

"Creo que podemos entender las dos cosas: el legado cultural que quedó y también el sufrimiento que vivieron millones de personas. Mi mensaje siempre fue desde el respeto y la unión, no desde la división".

Pese a esto, los ataques en su contra no han cedido; incluso han crecido las cancelaciones pues hay quienes le sugiere no volver a pisar un escenario en México:

"No eres bienvenido en México", "¡Vivan los pueblos indígenas!", "¡México arriba!", "Persona non grata", "México sube y México baja", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Arcángel tiene dos conciertos programados para agosto próximo en el Palacio de los Deportes y, aunque uno ya ha sido declarado sold out, el segundo no ha logrado vender todos los boletos.