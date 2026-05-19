Super Bowl 2030 en Nashville: Titans y NFL confirman sede

NASHVILLE (AP) — La NFL trasladará el Super Bowl de 2030 a Nashville y al nuevo

El Super Bowl de 2030 será en el nuevo estadio cubierto de los Titans en Nashville

Por TERESA M. WALKER undefined

NASHVILLE (AP) — La NFL trasladará el Super Bowl de 2030 a Nashville y al nuevo Nissan Stadium de los Titans de Tennessee, después de que los propietarios de los equipos votaran el martes para escenificar por primera vez el partido por el campeonato de la liga en la capital de la música country.

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Una vez que los Titans iniciaron la construcción del estadio techado de 2.100 millones de dólares, un Super Bowl en Nashville parecía ser solo cuestión de tiempo.

El comisionado Roger Goodell había indicado en noviembre que a Nashville solo le faltaba el escenario tras establecer un nuevo estándar para la liga con una asistencia récord en el draft de 2019.

"Creo que este es el siguiente gran paso en un recorrido futbolístico extraordinario y en una gran comunidad en Nashville. Estamos deseando estar allí", dijo Goodell.

Los Titans van según lo previsto completar las obras del nuevo estadio, justo enfrente del actual Nissan Stadium, en febrero. Los críticos temían que la capacidad planificada no fuera lo suficientemente grande como para albergar un Super Bowl, aunque los ejecutivos de la liga recibieron actualizaciones durante todo el proceso.

Otorgar el Super Bowl de 2030 a Nashville les da a los Titans tres temporadas completas para resolver cualquier inconveniente.

La propietaria controladora Amy Adams Strunk señaló que los Titans están encantados de que llegue el primer Super Bowl de Nashville y agradeció a Goodell, a sus colegas propietarios de la NFL y a la Nashville Convention & Visitors Corp por su colaboración.

"Estamos deseando que nuestra comunidad viva un evento de esta magnitud y que el mundo vea la energía, la hospitalidad y la cultura que hacen que nuestra ciudad sea tan especial en un escenario global", dijo Strunk. "Esperamos poder ofrecer juntos una experiencia de Super Bowl inolvidable en Nashville".

Nashville impresionó a la NFL cuando los ejecutivos que trabajan en los grandes eventos de la liga vieron lo hecho en el draft de 2019.

"Estamos agradecidos a la NFL por la confianza que ha depositado en nuestra comunidad. Nashville se ha ganado una reputación por organizar grandes eventos al más alto nivel, y estamos listos para dar la bienvenida al mundo", dijo la presidenta y directora ejecutiva de la Nashville Convention & Visitors Corp, Deana Ivey.

Solo Nueva Orleáns y Las Vegas, entre las sedes de la NFL, tienen más habitaciones de hotel alrededor de una milla del estadio, y se proyecta que el área de Nashville tendrá 658 hoteles con más de 80.000 habitaciones de hotel para 2030. Actualmente, Nashville cuenta con más de 61.000 habitaciones de hotel disponibles.

El nuevo estadio se está construyendo con 760 millones de dólares en bonos emitidos por la autoridad deportiva de Nashville, con 500 millones de dólares adicionales en bonos estatales. Los 1.200 millones de dólares combinados en financiación pública se consideraron el mayor compromiso público de financiación para un estadio de la NFL cuando se aprobó en 2022.

El anuncio se suma al calendario de Super Bowls de la NFL: el SoFi Stadium en Inglewood, California, será sede en 2027, seguido por Atlanta en 2028 y Las Vegas en 2029.