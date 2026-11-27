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"La nueva Focker"

Ariana Grande deja a un lado a la Bruja Buena del Sur de "Wicked" y llega a ser el terremoto que causa desastre en la familia de Ben Stiller.

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Claro que eso es sólo en la ficción, pues a la también cantante le toca ser la manzana de la discordia en la nueva entrega de la saga de los Focker, que justo cumplen 20 años de haberse presentado en cines.Ariana llega ahora a ser el amor de uno de los hijos de Greg Focker, quien siente que su "polluelo" está eligiendo una mala mujer y le intenta hacer la vida imposible. Así como en su momento hizo con él, su suegro Jack (Robert De Niro).Pero claro que la joven, aunque su apariencia de inocencia y bondad van por delante, en realidad es alguien de armas tomar que es capaz de todo con tal de no dejarse. Incluso blandir de manera elegante un cuchillo, como advertencia para los demás.Esto ha hecho que las críticas, que hasta ahora han sido pocas, se vuelquen a favor del timing cómico que ha mostrado la actriz, últimamente cuestionada por una presunta delgadez excesiva"Es la mejor de las secuelas de la saga, hay una vibra nostálgica de verdad que nos recuerda por qué las comedias de situación pertenecen a la gran pantalla", considera The AU Review."Ariana se roba la película con su sentido cómico, es una película familiar", dice por su parte Filmotomy.Ariana era desde el rodaje ocurrido el año pasado, de las más emocionadas, usando sus redes sociales para asegurar que extrañaría a sus familias en las cintas y asegurando sería divertido cuando llegara a cines.Su ingreso a la fraquicia no fue del todo sorpresiva, pues ya había actuado con Stiller en "Zoolander" y el actor se había expresado de quien entonces (2016) ya destacaba en la música.La pelicula es dirigida por John Hamburg, coescritor de las anteriores entregas y que juntas han recaudado cerca de mil 200 millones de dólares por todo el mundo.El problema es que tendrá sobre sí un negro pasado reciente con otras secuelas, como "El diablo viste a la moda" y "Otro viernes de locos" que lograron obtener cuatro dólares por cada uno invertido en su producción. La cifra suena bien, pero es apenas la mitad de lo conseguido por sus antecesoras."Doce lunas"Dice Victoria Franco que eligió a Ana de la Reguera para esta película dramática, justo por ser buena para la comedia.La directora considera que si alguien hace reir, es porque ha vivido mucho y eso le da un plus al momento de ponerse frente a la cámara y mostrarse en pleno declive emocional, entre drogas y alcohol.La cinta rodada en blanco y negro pone a Ana como una arquitecta exitosa, pero que no puede tener hijos y eso, aunado a la presión que siente por parte de su esposo, la hace caer en vicios que de alguna manera ya traían ambos consigo.La realizadora resalta que, aunque parezca lo contrario, el personaje de Ana es alguien que realmente está buscando la vida.Lugares de la Ciudad de México como el mercado Abelardo L. Rodríguez, la Guerrero y el metro Hidalgo fueron algunas de las locaciones donde además algunos indigentes fueron tomados para escenas.La actriz veracruzana aceptó quitarse por varios días el maquillaje y el glamour normal de su profesión, para lucir completamente destruída. De hecho cuando andaba harapienta en la Alameda Central, la gente no la reconocía e incluso sentía cierto rechazo.