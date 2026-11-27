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El guitarrista y cofundador de la banda The Killers, Dave Keuning, reveló que hace dos semanas sufrió un grave ictus, que los médicos le dieron un 40 % de probabilidades de sobrevivir.

"Hace dos semanas sufrí un derrame cerebral grave y, gracias a que mi mujer actuó con rapidez, me llevaron directamente al hospital y me operaron", escribió en un mensaje en Instagram publicado este jueves con motivo de Acción de Gracias.

La publicación acompaña a tres fotos de su hija, Odette, nacida hace tres meses.

Ictus grave de Dave Keuning: detalles del suceso

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Según explicó, un coágulo le cortó el riego sanguíneo a todo el lado derecho del cerebro y que, al llegar al hospital, estaba ciego de un ojo y había perdido la función del lado izquierdo.

Sin embargo, dijo no ser consciente de que estaba sufriendo un ictus.

Recuperación y agradecimientos de Dave Keuning

Keuning aseguró que los médicos le advirtieron de que tenía un 40 % de probabilidades de sobrevivir y que quedaría con secuelas, "pero por algún milagro" está bien.

"Y sí, puedo tocar la guitarra tan bien como antes. Fue lo primero que comprobé al despertarme de la operación", apuntó.

El guitarrista, siguiendo la tradición de agradecer del Día de Acción de Gracias, afirmó sentirse "tremendamente afortunado" de estar vivo y bien y usar las manos y los pies y hablar igual que antes.

Keuning agradeció a su mujer a su hijo, su hija y a todos sus compañeros de The Killers, con quienes dijo sentirse "más unido que nunca".