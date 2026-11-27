Se accidenta conductor de camioneta en la Valles-Rayón
Personal de la concesionaria apoyó al conductor y reguló la vialidad
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Una camioneta derrapó y chocó contra el muro de un puente en la autopista Valles-Rayón; no se reportaron heridos.
El percance sucedió este viernes, en el kilómetro 61 de la carretera de cuota, en el tramo Tamasopo-Ciudad Valles, antes de llegar a la caseta de cobro La Pitahaya.
Fuentes oficiales informaron que el conductor de una camioneta Mitsubishi blanca perdió el control del volante en la curva del puente Santa Anita.
Por ese motivo, su unidad dio giros sobre su eje y terminó chocando contra el muro de concreto del puente.
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De manera milagrosa, nadie salió herido; solo hubo pérdidas materiales y afectaciones en la vialidad.
Personal de la empresa concesionaria que da servicio en ese tramo carretero apoyó al conductor y dio vialidad mientras llegaban las autoridades competentes.
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