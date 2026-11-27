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La Secretaría de Economía informó que la empresa estadounidense Legacy Vulcan, filial de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company, presentó una solicitud de anulación del laudo emitido en julio pasado por el Tribunal Arbitral, en el marco del Caso CIADI No. ARB/19/1.

Legacy Vulcan busca anular laudo que limita compensación tras arbitraje internacional

A través de un comunicado indicó que la firma pretende impugnar las determinaciones del Tribunal que limitaron el monto de la compensación reconocida a su favor.

Recordó que, de las diversas medidas reclamadas durante el arbitraje, solo una fue considerada incompatible con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y por tanto susceptible de generar una compensación.

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Refirió que el monto reconocido por el Tribunal representó menos del 1% de la cantidad máxima reclamada por la empresa y Legacy pretende impugnar las determinaciones que limitaron el monto.

Abundó que, en ese sentido, Vulcan ha iniciado un segundo procedimiento arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI), a través de las filiales neerlandesas Vulcan International B.V. y VGCM B.V., al amparo del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) entre México y los Países Bajos.

México mantiene defensa firme y diálogo abierto con Legacy Vulcan

El procedimiento está relacionado con medidas adoptadas por autoridades mexicanas entre 2022 y 2025 que, según alega Vulcan, habrían afectado su inversión.

La Secretaría de Economía indicó que México analiza las reclamaciones planteadas por Vulcan y "ejercerá una defensa sólida en ambos procedimientos, con apego al marco jurídico aplicable, en coordinación con las autoridades involucradas".

Agregó que el gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo con la empresa, bajo los principios de respeto mutuo y legalidad, pero enfatizó que seguirá defendiendo su soberanía, así como sus recursos naturales y los intereses del país.

La empresa reclama que las autoridades ambientales le cerraron una mina en Quintana Roo, de donde extraían piedra caliza en Playa del Carmen, porque ese lugar fue declarado como zona protegida, por lo que en 2018 inició una controversia en contra del gobierno mexicano.

En julio pasado, Economía informó que el fallo del arbitraje internacional entre México y Vulcan Materials Company dio la mayor parte de la razón al gobierno mexicano.