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Un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa a cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenidos con armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Ulises "N", Cristian "N", Jesús "N" y Salvador "N", fueron recluidos en el complejo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) continúa las investigaciones por su probable participación en los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su modalidad de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y portación de arma de fuego sin licencia.

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Elementos policiales detuvieron a los cuatro sujetos en calles de la colonia Haciendas de San José, del municipio referido, en posesión de dos armas de fuego, cartuchos útiles y una mochila de mano, de acuerdo con la FGR.Ante ello, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, la cual inició la investigación correspondiente y realizó las diligencias necesarias para su judicialización.En audiencia inicial, con los datos presentados por el Ministerio Público Federal, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de dichas personas, por los delitos antes referidos.Como medida cautelar se impuso la prisión preventiva en el complejo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco, y se fijaron dos meses para la investigación complementaria, informó la Fiscalía General de la República.