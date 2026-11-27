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Una dinámica organizada por la cadena de cines mexicana Cinépolis desató una ola de creatividad por parte del público mexicano, quienes mostraron su ingenio a través de propuestas divertidas.

El ejercicio anunciado en redes por la compañía de cine invitaba a los clientes a acudir a las sucursales con su propio recipiente o envase para llenarlo con palomitas, todo por un precio de 169 pesos mexicanos.

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La promoción, que estará disponible hasta este viernes 27 de noviembre, permite adquirir como máximo dos canastas del combo "Para Llevar" en la dulcería, lo que equivale a aproximadamente 460 gramos de volumen.Mexicanos muestran su ingenio en dinámica de palomitasAunado a ello, a través de redes sociales se viralizaron distintas escenas de clientes mexicanos que asisten al mostrador de dulces con recipientes muy originales, desde bolsas del mercado y ollas tamaleras, hasta sombrillas y carretillas para transportar material de construcción.Para poner a prueba la dinámica, el creador de contenido mexicano Islas Vlogs, asistió a una de las sucursales del cine con distintos contenedores curiosos, como una carretilla, una bolsa de pollo rostizado, una piñata colorida e incluso una caja de otra cadena de cine.Otras grabaciones compartidas en redes sociales muestran a clientes llevando estuches de guitarra, garrafones de agua, maletas, molcajetes y hasta ataúdes vacíos. Una pareja de clientes asistió a una sucursal incluso con un tinaco para almacenar agua, lo que provocó distintas reacciones entre los internautas.Entre los casos que más llamaron la atención en redes, se encuentra el de tres mujeres que acudieron a una sucursal con la tina de una lavadora, mientras que otros usuarios optaron por llevar recipientes más discretos pero creativos, como vaporeras, cajas de cartón, hieleras y ollas de cocina.La iniciativa provocó que los consumidores buscarán recipientes cada vez más inusuales, convirtiendo el ejercicio no solo en una competencia de creatividad, sino también en una experiencia compartida entre amigos, familia y seres queridos.¿Cuáles son los requisitos para la dinámica?Cabe señalar que, la oferta también contempla condiciones de higiene y seguridad, por lo que los recipientes deben ser adecuados para el manejo de alimentos y no representar riesgos para los trabajadores y personal de los cines.Además, la promoción únicamente incluye el sabor de mantequilla, por lo que si el cliente desea cambiar el sabor podrá hacer por un costo adicional de 58 pesos. También pueden combinar hasta cuatro sabores diferentes.