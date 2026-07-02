B. ADAMS LANZA CANCIÓN DE PROTESTA VS TRUMP

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Bryan Adams lanzó este miércoles ´51st State´, un himno en honor a Canadá y contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que constantemente se refiere a su vecino como el estado número 51 de la nación estadounidense.

"Quería escribir algo sobre Canadá porque Canadá es mi hogar", declaró Adams en un comunicado.

"Es más lo que nos une que lo que nos separa. Este es un homenaje al orgullo y al espíritu de mis compatriotas canadienses; lo demás es solo ruido", agregó el cantante de ´Summer of ´69´.

Trump ha manifestado en varias ocasiones que Canadá podría convertirse en el estado 51 de Estados Unidos para evitar los aranceles impuestos desde el año pasado.

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"Déjame hablarte claro cuando hablas de mi hogar, más vale que muestres respeto porque aquí cuidamos de los nuestros. Así que déjame darte un consejo, señor: puede que tengas demasiados problemas entre manos. Adelante, impónnos aranceles, pero nunca seremos el estado número 51", dice el estrillo.

El cantante canadiense describió a ´51st State´ como un llamamiento a reflexionar sobre lo que une a los canadienses y a sentirse orgullosos del país. La canción ya está disponible en las principales plataformas.