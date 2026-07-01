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Harry Styles festeja el triunfo de la selección de Inglaterra

Tras eliminar a República Democrática del Congo, Inglaterra enfrentará a México en el Estadio Ciudad de México.

Por El Universal

Julio 01, 2026 05:38 p.m.
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Harry Styles festeja el triunfo de la selección de Inglaterra
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      El pase de Inglaterra a los octavos de final del Mundial 2026 tuvo un aficionado muy especial, el cantante Harry Styles, quien se hizo viral en redes sociales por su festejo.


      El británico fue captado mientras seguía la transmisión del encuentro desde el estadio Wembley, donde esta noche se presentará como parte de su gira "Together, Together".

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      Tras la primera anotación de Harry Kane, el intérprete de "Golden" salió de entre las gradas del recinto y frente a miles de personas se dejó ver saltando, gritando y hasta abrazándose con otros asistentes, demostrando así su felicidad.
      El momento fue grabado por las fans que lo reconocieron y se emocionaron, tanto o más que él, por verlo.
      Harry apareció vestido con una playera blanca y shorts deportivos negros, calcetas largas y tenis blanco y, antes de desaparecer, dedicó un breve saludo a sus seguidoras.
      Las reacciones no tardaron en llegar, especialmente las de sus fans mexicanas; y es que, tras eliminar a la selección de la República Democrática del Congo, los británicos enfrentaran a México en el Estadio Ciudad de México.
      "El domingo se le borra esa sonrisa", "Le tocará perder el domingo al 'Jarras'", "Te amo, pero mí país es mi país. No cantes victoria Styles", "El domingo no seremos amigos, Enrique Estilos", "Harry va a probar el chile nacional", "Cómo me va a doler cuando le ganemos", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.
      El exOne Direction visitará tierras aztecas a finales de este mes tras cuatro años de ausencia, con seis conciertos confirmados en el Estadio GNP Seguros.

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