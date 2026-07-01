La policía de NY se prepara para el 4 de julio

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NUEVA YORK (AP) — El Departamento de Policía de Nueva York desplegará a miles de agentes para encargarse de la seguridad de una serie de enormes celebraciones del Día de la Independencia y de un partido del Mundial que hará que el fin de semana del 4 de julio sea especialmente complicado, incluso para una de las fuerzas policiales más grandes del mundo.

Acciones de la autoridad

La comisionada de Policía, Jessica Tisch, manifestó el miércoles que no hay amenazas específicas o creíbles conocidas contra las celebraciones de este año, que incluirán desfiles de veleros y buques navales en los ríos Hudson y East, sobrevuelos de aviones y un masivo espectáculo de fuegos artificiales, todo ello en medio de una ola de calor que también podría exigir al máximo al personal de emergencias médicas.

Además, la policía tendrá que lidiar con otro evento que atraerá mucha atención a la ciudad: la boda de la estrella del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

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"En una sesión informativa sobre los principales eventos que ocurren este fin de semana en la ciudad de Nueva York, sería negligente si no mencionara un evento que estamos siguiendo en el Madison Square Garden el viernes por la noche. Departamento de Policía de Nueva York, por supuesto, tendrá un dispositivo establecido, pero no voy a entrar en más detalles sobre eso por el momento", comentó Tisch en una referencia velada a las nupcias.

Un funcionario de las fuerzas del orden, informado sobre los planes de seguridad, dijo a The Associated Press que la boda de celebridades se celebrará el viernes, con una cena de ensayo más pequeña la noche del jueves. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir los eventos públicamente.

Detalles confirmados

Agentes uniformados, unidades K-9 y equipos de armas pesadas estarán desplegados en gran número a lo largo de las zonas costeras de la ciudad para las festividades de Sail 250, que llevarán a la ciudad alrededor de 100 embarcaciones y a unos 27.000 marineros, miembros de tripulación y dignatarios para eventos el viernes, el sábado y más allá.

Las autoridades indicaron que los asistentes deberán pasar por controles de seguridad al dirigirse el sábado a las áreas de observación junto al agua.

Por la noche, el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy´s atraerá miles de miradas hacia el cielo mientras se lanzan 85.000 proyectiles desde seis barcazas y un espectáculo láser se proyecta desde el Puente de Brooklyn.

También en el cielo: la unidad de aviación del departamento de policía y los equipos de drones, que estarán monitoreando la ciudad y atentos a drones ilegales que sobrevuelen el área de vuelo restringida alrededor del espectáculo.

"El mensaje es claro: si hay alguna actividad ilegal de drones que viole nuestras restricciones temporales de vuelo, su dron será confiscado", advirtió Tisch.

El departamento también desplegará recursos antiterroristas, perros K-9 de detección de explosivos, personal del escuadrón antibombas y equipos de armas pesadas, junto con agentes de civil y una unidad portuaria para las vías navegables.

Mientras tanto, la ciudad volverá a imponer el domingo restricciones especiales de seguridad en su terminal ferroviaria más concurrida, Penn Station, para dar cabida a miles de aficionados que se dirigen al otro lado del Hudson para ver a Brasil enfrentarse a Noruega en el Mundial. Solo se permitirá el acceso a algunas partes de la estación a las personas que tengan entrada para el partido.

La policía ya ha instalado vallas de control de multitudes y colgando señales de "prohibido estacionar" cerca del Madison Square Garden, que se encuentra sobre Penn Station, ante la expectativa de numerosos fans de Swift y otros curiosos que esperan ver algún momento relacionado con los eventos de la boda.