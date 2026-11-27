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La actriz Bárbara de Regil visitó el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde compartió una jornada de ejercicio con mujeres privadas de la libertad.

Visita de Bárbara de Regil al penal Santa Martha Acatitla

En su cuenta de Instagram, la intérprete de "Rosario Tijeras" detalló que hace algunos días había recibido una petición para saludar a las internas a través de un video. Sin embargo, decidió llevar la experiencia más allá, conocerlas directamente y convivir con ellas: "Estuve dando un momento de felicidad. Creo que todos merecemos momentos de alegría, sentirnos escuchados y tratados con cariño y respeto", publicó.

De Regil añadió una serie de imágenes del encuentro, en las que detalló que, además de ejercitarse juntas, también bailaron: "Creo en las mujeres, en nuestra capacidad de aprender, de crecer, de transformar nuestra historia y de encontrar algo bueno incluso en los momentos más difíciles", escribió.

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Actividad organizada por diputada Rebeca Peralta León

En las postales, en las que se censuraron los rostros de las participantes, se aprecia a Bárbara abrazándolas y tomándolas de la mano mientras realizan distintos movimientos.

La sesión tuvo una duración de 50 minutos y se llevó a cabo en la sección conocida como "sala grande" del penal. Durante la actividad, la actriz también firmó algunos autógrafos y apareció sobre una tarima mientras las demás mujeres imitaban sus posturas, con ejercicios de plancha, pierna, glúteo y abdomen.

La clase fue denominada "Cardio Motivacional", proyecto con el que la artista planea realizar un tour por Latinoamérica en 2027.

"Somos mucho más que nuestros errores y siempre podemos trabajar en una mejor versión de nosotras mismas", concluyó su mensaje.

La actividad fue organizada por la diputada local Rebeca Peralta León, del Partido Verde Ecologista de México, como parte de un programa de acompañamiento a mujeres en proceso de reinserción social.