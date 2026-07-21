Belinda combina moda y proyectos en portada de Vogue

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- Hay artistas que cambian de look con cada disco. Belinda cambia de universo. La edición de agosto de Vogue Latinoamérica la presenta en dos portadas —Acto 1 y Acto 2— que funcionan como una declaración de estilo y también como un reflejo del momento que vive una de las figuras más versátiles del entretenimiento mexicano.

Belinda mantiene su esencia en Acto 1 con estilo contemporáneo

Después de una etapa en la que ha combinado música, televisión, teatro y próximamente proyectos históricos como Carlota de Habsburgo y Florence Cassez, la intérprete demuestra que su evolución también pasa por la moda.

Acto 1: la Belinda que conocemos, pero elevada

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La primera portada mantiene la esencia más reconocible de Belinda: su larga cabellera castaña, maquillaje natural y una propuesta donde el denim es el hilo conductor.

El styling apuesta por piezas de Levi´s, desde conjuntos de mezclilla hasta un suéter de punto en tonos neutros, mezclados con firmas de lujo como Fendi, Miu Miu, Pandora y Cartier.

Uno de los looks más llamativos es el conjunto café de chamarra y pantalón de Miu Miu, que demuestra cómo una silueta utilitaria puede sentirse sofisticada. También destaca el vestido de Fendi, que aporta un aire romántico y contrasta con el carácter relajado de la mezclilla.

La sensación general es la de una Belinda contemporánea, elegante y cercana, sin perder el glamour que la ha acompañado durante años.

Transformación radical en Acto 2 con bob rubio y estilo western

Acto 2: el bob rubio y el western que nadie vio venir

Si la primera portada habla de continuidad, la segunda rompe por completo con esa imagen. Belinda aparece con un bob rubio platinado, una transformación que inmediatamente cambia toda la narrativa editorial. El corte corto, acompañado por sombreros vaqueros, botas y mucho denim, construye una estética western moderna que recuerda al auge del cowboy core, pero con un enfoque mucho más editorial.

Aquí, Levi´s vuelve a ser protagonista, combinado con firmas como Polo Ralph Lauren, Prada, Ferragamo, Lorena Saravia y los accesorios de Montserrat Messeguer, cuyos sombreros y cinturones terminan de definir la propuesta.

Uno de los estilismos más fuertes reúne una capa de Chanel, una tank top de Prada y pantalones de mezclilla, demostrando que el lujo y el western pueden convivir en un mismo look. Otro de los favoritos es el overall de Levi´s, combinado con camisa de Ferragamo y botas de Prada, que lleva una prenda clásica del workwear hacia un terreno completamente fashion.

Dos portadas, una misma protagonista

Más allá de anunciar sus próximos proyectos —incluida su esperada colaboración con Danna—, las dos portadas muestran por qué Belinda sigue siendo una de las celebridades mexicanas con mayor capacidad para reinventarse.

Mientras el Acto 1 celebra a la artista consolidada, el Acto 2 juega con nuevas identidades, demostrando que el cabello, el styling y la moda también cuentan historias. Y pocas artistas logran hacerlo con la naturalidad con la que Belinda convierte cada aparición editorial en un nuevo personaje.