Estilista de Flor Vigna enfureció a mexicanos tras final de Mundial

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La final del Mundial 2026 dejó reacciones dentro y fuera de la cancha. Mientras España celebró el título tras vencer a Argentina, una serie de comentarios de Lau Styling, estilista que colaborará con Flor Vigna en La Casa de los Famosos México 4, provocó una fuerte controversia entre usuarios mexicanos.

¿Qué dijo Lau Styling tras la final del Mundial 2026?

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La polémica comenzó pocos minutos después de que España se proclamara campeona del Mundial 2026 al imponerse 1-0 sobre Argentina. En una historia publicada en Instagram, Laura Villa-nombre real de la estilista- lanzó un mensaje dirigido a quienes celebraban el triunfo español.En el video expresó: "Todos los mexicanos: '¿Ganó España?'. Pero ¿vos estuviste en la final? Ni a la cuarta llegaste...", comentario que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas y generó una ola de reacciones entre aficionados mexicanos.Las publicaciones fueron compartidas por usuarios en X, Instagram y TikTok, donde muchos consideraron que las palabras de la estilista eran ofensivas hacia México y cuestionaron que utilizara el resultado deportivo para descalificar a otros aficionados.Lau Styling responde a las críticas y pide disculpasAnte la cantidad de mensajes que recibió, horas más tarde, publicó un nuevo video para fijar su postura. En él aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y negó sentir rechazo hacia los mexicanos."Hoy me levanto y estoy funada por odiar a los mexicanos. La gente malinterpreta todo por el futbol. Nada que ver, una cosa es el deporte y otra la gente", explicó.También comentó que el video formaba parte de una conversación en tono futbolero con una amiga y sostuvo que el objetivo era hablar sobre la rivalidad deportiva con otros países de la región. Sin embargo, sus nuevas declaraciones también generaron debate al afirmar que algunos mexicanos eran "rencorosos" por apoyar a España en lugar de Argentina durante la final.Estas expresiones volvieron a dividir opiniones en redes sociales, donde algunos aceptaron sus disculpas, mientras otros consideraron que sus explicaciones no fueron suficientes para cerrar la controversia.¿Quién es Lau Styling, la estilista relacionada con Flor Vigna y La Casa de los Famosos México 4?Laura Villa, mejor conocida como Lau Styling, es una asesora de imagen e influencer originaria de Buenos Aires, Argentina. Su trabajo se ha enfocado en la moda, alfombras rojas y colaboraciones con figuras del entretenimiento tanto en su país como en México.Su nombre comenzó a ganar mayor visibilidad entre el público mexicano después de trabajar con Briggitte Bozzo y Gala Montes durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, emitida en 2024.Ese mismo año volvió a estar en polémica luego de protagonizar un enfrentamiento con Gala Montes, quien cuestionó públicamente su forma de trabajar y señaló desacuerdos relacionados con prendas y costos de vestuario.Actualmente, la asesora de imagen también ha sido vinculada al equipo de Flor Vigna, quien formará parte de La Casa de los Famosos México 4.En su cuenta de Instagram, donde se presenta como especialista en estilismo para celebridades, reinas de belleza y producciones editoriales, acumulaba más de 51 mil seguidores. No obstante, después de que sus declaraciones se viralizaran, su perfil fue configurado como privado.