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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- La primera bienal internacional de arte en México está por arrancar actividades. Una selección de 76 artistas provenientes de 20 países y 16 sedes simultáneas es un poco de la numeralia sobre lo que es la Bienal de Yucatán, cuyo tema principal es "Vocal" y corre a cargo de la curaduría del artista Abraham Cruzvillegas.

"Nace de la convicción de que Mérida y el sureste mexicano albergan una energía artística extraordinaria que merece un espacio internacional a su altura. Este es un proyecto que crece desde el territorio, con la ambición de posicionar a Yucatán como un centro para el pensamiento crítico y creativo, en diálogo con el Caribe y el mundo", declara Catherine Petitgas, fundadora de la Bienal, a través de un comunicado de prensa.

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Con "Vocal", el festival de arte contemporáneo reflexiona sobre la lengua, los lenguajes y las formas de comunicación, por lo que en esta exposición, que tiene como sede principal al Centro Contemporáneo del Mayab, reúne además de artistas a lingüistas, cineastas, poetas, músicos y bailarines."El nombre de ´Yucatán´, según una de las interpretaciones más difundidas, deriva de la incomprensión lingüística entre pueblos mayas y conquistadores españoles: un primer encuentro marcado por la complejidad de la traducción. La Bienal retoma esa narrativa como punto de partida para proponer un espacio dedicado a la construcción de lenguajes comunes —en plural", se informa en el comunicado.Entre los artistas participantes se encuentran Oscar Murillo, Teresa Margolles, Melquiades Herrera, Ulises Carrión, Bárbara Sánchez Kane, Yoko Ono, Sandra Gamarra, Tania Pérez Córdova, Cecilia Vicuña, Mario García Torres, por mencionar algunos.Además de "Vocal", la Bienal de Yucatán está compuesta por otras muestras, como "El don de lenguas", curada por Kit Hammonds en el Museo de la Ciudad de Mérida; "Pocos cocodrilos locos: Mathias Goeritz y su legado en la poesía concreta", curada por David Mirada en la Casa de Cultura Banamex - Museo Casa Montejo, e "Imágenes hechas con palabras: Los trabajos y los días de la poesía visual en México", a cargo de Antonio Saborit y Patrick Charpenel, en el Centro Cultural Olimpo.Esta es la primera de tres ediciones ya programadas de la Bienal, que tendrán lugar en 2028 y 2030. Otro objetivo a desarrollar de este encuentro artístico es la profesionalización del arte en esta región del país."La Bienal de Yucatán nace del reconocimiento de una escena artística local efervescente, diversa y ávida de un intercambio más amplio, así como de la necesidad de fortalecer procesos de profesionalización, visibilidad y articulación del arte contemporáneo en la región sureste del país", se indica en el boletín.La Bienal de Yucatán estará abierta al público del 26 de noviembre de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027 y la entrada es libre a todo público.Para conocer más sobre el programa público, visita https://bienaldeyucatan.com/.