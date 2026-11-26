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Ximena Santaolalla tenía 5 años cuando todo comenzó. No fue hasta décadas después, ahora con 43 años y bajo la premisa de que "el silencio genera impunidad", que la escritora mexicana decidió denunciar de manera pública la crudeza de ser abusada sexualmente 2 mil 500 veces por su padrastro, el expresidente del consejo de administración de Grupo Radio Centro, Francisco Aguirre Gómez.

En una entrevista publicada por el diario El País, la escritora, originaria del estado de Hidalgo, reveló que durante 9 años fue víctima de abuso sexual infantil que comenzó cuando el empresario se casó con su madre, Adriana Abdó, en el verano de 1988.

"Era parte de mi rutina: iba a la escuela, regresaba a comer, hacía la tarea, cenaba, me lavaba los dientes y me iba a dormir, a esperar a qué hora llegaba este señor", contó Santaolalla a la periodista Beatriz Guillén.

Los años de abusos ocurrieron desde que tenía 5 años y terminaron cuando cumplió los 14, un día que el empresario, uno de los más importantes de México, se atrevió a violentarla en la misma cama donde la pequeña dormía con su madre.

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Su novela "Un jardín al fondo de la noche", publicada en 2025 por la editorial Penguin Random House, revela, a más de un año después que su publicación, que en realidad se trató de un texto autobiográfico.

"Decidí hacer público su nombre, porque el silencio sí genera impunidad. No estoy cargándole la responsabilidad a las víctimas, pero yo sí me siento responsable y me siento mal de seguir callada porque pienso que estamos todos haciendo lo mismo: protegiéndolo a él. Ya no quiero ser parte del sistema en el que este señor abusó de niños y vive con niños", se lee en el reportaje publicado por el medio español.

En el escrito, la autora mexicana recordó uno de los episodios más crudos que puede vivir una niña: "Los abusos generalmente se daban en la noche, todos los días. Yo trataba de no quedarme dormida, porque no quería que me agarrara desprevenida, pero en algún momento me dormía y él me despertaba. Cuando terminaba me quedaba como embarrada de algo que no tenía idea qué era y que ahora sé que era semen. Entonces yo me metía al baño y me limpiaba. Era la rutina diaria, así como te puedo asegurar que diario me lavaba los dientes o diario cenaba, pues diario esto era parte de de mi vida".

La primera denuncia fue interpuesta en abril de 2019, cuando la escritora denunció a Aguirre en Francia bajo el argumento de que fue abusada en numerosas vacaciones en París entre 1989 y 1997, sin embargo, el procedimiento fue desestimado porque la víctima y el abusador vivían en México.

El silencio de la familia fue parte de la historia de Ximena puesto que de acuerdo con El País, la víctima calculó que avisó de las violaciones a una veintena de personas de su entorno y del de Aguirre mientras los abusos todavía ocurrían, sin embargo, nunca ocurrió nada.

El escrito señala que a cambio de que Santaolalla no denunciara penalmente a Francisco Aguirre en México, el empresario firmó un contrato de confidencialidad en el que se comprometía a "hacer donaciones sustanciales" a tres asociaciones infantiles, a mantener la pensión mensual de la madre de la autora (de la que se divorció hace más de dos décadas) y a concienciar sobre la prevención del abuso sexual en espacios de Grupo Radio Centro. En palabras de la autora, dicho acuerdo no se cumplió y quedó invalidado.

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el día de ayer le mandó un mensaje de solidaridad a Santaolalla y le expresó todo el apoyo del gobierno de México para presentar la denuncia correspondiente.

"Lo que ella decida, evidentemente, pero que sepa que estamos con ella", sostuvo durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

En entrevista con Gabriela Warkertin, de W Radio, Santaolalla compartió que gracias a su esposo fue que comenzó a sanar los años de abusos vividos por su padrastro y lamentó que las personas adultas muchas veces no les crean a las y los niños por tratarse de "temas fuertes".

"Yo sí me sentí muy sola en toda mi infancia y gran parte de mi adolescencia. Creo que en el momento en el que realmente me sentí apoyada fue cuando conocí a mi pareja de hoy en día, lo conocí cuando yo tenía 24 años, seguimos juntos y yo creo que ahí conocí lo que significaba el amor condicional y yo pienso que eso es lo que realmente me llevó a sanar", afirmó.

Sobre su madre, quien al principio se negó a aceptar la realidad de su entonces esposo, la escritora mexicana narró que le dio aviso de la situación en tres ocasiones pero no fue hasta la noche en que Francisco Aguirre la violentó junto a ella que terminaron los abusos.

"Mi mamá eventualmente me protegió, estuvo conmigo, le costó tiempo porque también he podido aprender que esto es un tema que es común, que el otro padre, ya sea padre o madre, normalmente es la madre, cuando se entera que esto está pasando, le cuesta muchísimo trabajo aceptarlo y procesarlo y reaccionar", sostuvo Santaolalla.

Finalmente, la escritora hizo un llamado a que se diseñen programas de prevención que incluyan a las y los padres de familia para combatir conjuntamente la violencia sexual contra menores y se mostró esperanzada por romper el silencio.

De acuerdo con Grupo Radio Centro, Francisco Aguirre Gómez, de 85 años, renunció a la Presidencia del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro el pasado 18 de noviembre del 2026 y actualmente no ocupa "cargo directivo alguno".

Sin siquiera escribir el nombre de Ximena Santaolalla, Grupo Radio Centro expresó "su profundo respeto y solidaridad hacia todas las personas que hayan sido víctimas de cualquier forma de violencia o abuso sexual" y reiteró su compromiso con la dignidad de las personas y la tolerancia cero a cualquier forma de abuso.