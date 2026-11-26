Black Friday y Cyber Monday llegan a Amazon México
Del 26 al 30 de noviembre, Amazon México ofrece rebajas
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Si quieres adelantar tus regalos de Navidad o estrenar eso que llevas meses cazando, del 26 al 30 de noviembre llegan el Black Friday y Cyber Monday a Amazon México con millones de descuentos, cupones y opciones de pago pensadas para cuidar tu presupuesto, aquí podrás encontrar la mejor guía de la temporada.
Alexa para Compras: guía inteligente para ofertas
Para evitar falsas rebajas y no abrir decenas de pestañas en tu navegador, puedes apoyarte en Alexa para Compras.
Esta herramienta gratuita de inteligencia artificial generativa está disponible dentro de la app y el sitio web de Amazon (no necesitas tener membresía Prime).
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Ingresa, toca el ícono de Alexa y aplica estos trucos:
- Consulta el historial de precios: Pídele que te muestre cómo ha cambiado el costo de un artículo durante el último año para confirmar que el descuento vale la pena.
- Compara lado a lado: Revisa características y opiniones de dos productos favoritos en una misma pantalla.
- Pide guías personalizadas: Pregúntale qué modelo te conviene más según tu presupuesto o espacio en casa.
Promociones y entregas rápidas en Amazon México
Durante estos cinco días habrá promociones en más de 35 departamentos, destacando:
- Dispositivos Amazon: Hasta 65% de descuento.
- Electrónicos, cómputo y celulares: Hasta 55% de rebaja y hasta 24 meses sin intereses con bancos participantes.
- Amazon Super: Hasta 45% en despensa y limpieza, más descuentos adicionales con Suma y Ahorra o Planea y Ahorra.
- Hogar, moda, juguetes y videojuegos: Rebajas de hasta 40% y 45%, con plazos de 12 a 24 MSI.
- Belleza Premium: hasta 30% de descuento, hasta 12 meses sin intereses y regalos en la compra.
Para que tus compras lleguen a tiempo y sin estrés, puedes aprovechar entregas el mismo día en 14 ciudades, al día siguiente en más de 80 ciudades o en 15 minutos con Amazon Now en zonas participantes.
Esta rapidez resulta de más de 185 mil millones de pesos invertidos en México desde 2015, un impulso que también apoya a miles de PyMEs y reúne más de 200 mil productos en su tienda Hecho en México.
Planear tu carrito con anticipación y verificar cada rebaja cuidará tu presupuesto, síguenos en nuestro portal y redes sociales donde actualizamos todos los días con las mejores ofertas para ti.
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