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El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que el PRI no avalará ningún procedimiento de renovación en la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) si Morena impulsa a una personal incondicional a la 4T, "como lo hizo con Guadalupe Taddei".

PRI rechaza renovación parcial del INE impulsada por Morena

Sostuvo que lo que se tiene que hacer es ir por la renovación total del INE, porque quienes están actualmente en el organismo "son parte del mismo entramado. Las relaciones que tienen consejeras y consejeros con Morena son inadmisibles".

Puntualizó que para dar certeza y certidumbre al proceso del 2027, "es mejor generar la transparencia del órgano electoral, que dejarlo como está, porque lo que no quiere Morena es perder la elección, y quiere ganarla a como dé lugar".

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Alejandro Moreno anunció que el PRI tampoco va a respaldar que se queden los actuales consejeros, porque "es tener un órgano electoral que valide una elección que, sin lugar a dudas, va a tener todos los vicios de un fraude electoral".

Críticas del PRI a la propuesta de Morena para el INE

Recordó que esos consejeros querían meter las boletas planchadas, por lo que desde el PRI fueron impugnadas y finalmente "las echamos para atrás".

Dijo que "las y los mexicanos debemos defender al INE como institución, para que llegue gente desde la ciudadanía, imparcial, con prestigio, con nombre, para que pueda llevar la organización de la jornada electoral de manera transparente, clara. Los mexicanos quieren certeza, quieren certidumbre en el proceso electoral".

Señaló que la postura de Morena, que se ha pronunciado por la permanencia de Blanca Cruz García como presidenta provisional del INE si no se logra el consenso para un nuevo nombramiento, es una "manzana envenenada".

Sostuvo que "es lo mismo. Ahí están las relaciones con Morena".

"El PRI no va a avalar ese órgano, y lo vamos a señalar, porque está claro que tienen una visión parcial de ayudar a Morena", insistió.