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Han pasado 36 años desde que Kevin McCallister se quedó solo en casa durante las vacaciones de Navidad y utilizó desde juguetes hasta artículos de limpieza para defenderse de dos ladrones. Ahora, Macaulay Culkin podría retomar al personaje que lo convirtió en una de las estrellas infantiles más populares de Hollywood, aunque esta vez sería él quien tendría que sobrevivir a las trampas de un niño.

Disney trabaja en nueva película de Mi pobre angelito

De acuerdo con los medios especializados Deadline y Variety, Disney trabaja en una nueva película de "Mi pobre angelito", cuyo desarrollo se encuentra en una etapa temprana dentro de 20th Century Studios.

Seth Rogen y Evan Goldberg, quienes han colaborado en producciones como "Supercool" y "The Boys", estarían a cargo del guion y la producción a través de su compañía Point Grey, a partir de una propuesta de Culkin.

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El actor presentó su idea durante el verano a David Greenbaum, responsable de Disney Motion Pictures, después de que comenzaran a circular versiones sobre su posible regreso a la franquicia.

La secuela exploraría la paternidad de Kevin McCallister

La intención de Macaulay Culkin sería explorar qué ocurrió con Kevin McCallister después de aquellas experiencias que marcaron su infancia, pero desde una perspectiva que ahora conoce en su vida personal: la paternidad.

Durante las celebraciones por el 35 aniversario de "Mi pobre angelito", el actor compartió una posible historia en la que Kevin sería un padre soltero que, debido a sus responsabilidades laborales, habría descuidado la relación con su hijo.

A diferencia de la película de 1990, en esta ocasión sería el adulto quien terminaría fuera de casa, mientras el pequeño se encargaría de colocar las trampas para impedirle entrar.

"Mi hijo no me deja entrar... y él es quien está poniendo las trampas para mí", explicó Culkin en aquella ocasión.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que esta sea la trama definitiva de la película.

Uno de los interrogantes que plantea el proyecto es la participación de Chris Columbus, director de las dos primeras entregas de la franquicia, quien anteriormente manifestó sus reservas respecto a realizar una nueva película.

En entrevista con Variety, el cineasta destacó la importancia que tenía Catherine O'Hara, fallecida en enero de 2026, en la historia original, en la que interpretó a Kate McCallister, la madre de Kevin.

"Catherine, como siempre he dicho, representa el 50% de ´Mi pobre angelito´. Sin esos dos en la película, no hay película, porque ellos crean el núcleo emocional de esa historia", expresó el director.

Tampoco se ha informado si Joe Pesci y Daniel Stern, quienes interpretaron a los ladrones Harry y Marv, tendrían alguna participación en la nueva producción.

Estrenada en 1990, "Mi pobre angelito" convirtió a Macaulay Culkin, entonces de 10 años, en una estrella internacional. Con un presupuesto aproximado de 18 millones de dólares, la película recaudó más de 476 millones de dólares en todo el mundo.

Dos años después llegó "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York", en la que Kevin abordaba por error un avión con destino a dicha ciudad mientras su familia viajaba a Florida.

En conjunto, ambas producciones recaudaron 836.3 millones de dólares a nivel mundial.

La franquicia continuó con otras cuatro películas, entre ellas "Mi pobre y dulce angelito", estrenada en Disney+ en 2021, aunque ninguna volvió a tener a Culkin como protagonista.

Por ahora, Disney ha declinado hacer comentarios sobre la producción, que todavía no cuenta con título, director ni fecha de estreno anunciados.