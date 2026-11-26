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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- El empresario Ricardo Salinas Pliego hizo un llamado a dar la "batalla cultural" por la vida, la propiedad y la libertad, para después dar la "batalla electoral", además de que convocó a una "rebelión fiscal".

"Por la vida, lo más sagrado que tenemos, no podemos despreciar el valor de la vida. Por la propiedad, porque una vida sin propiedad es un esclavo luchando. Y por la libertad, así nos hizo Dios, libres para escoger entre lo bueno y lo malo.

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"Y esta batalla cultural, la verdad, la vamos perdiendo y nos ha llevado la contracultura que hoy domina la política y el rumbo del país. Esa contracultura nos ha llevado a esta situación en donde estamos, donde no hay un respeto por la vida, donde no hay un respeto por la propiedad y donde nuestras libertades están en riesgo", dijo en el encuentro "México Crece con el Comercio Digno", de Somos Grandes.Como ya lo ha externado en otras ocasiones, Salinas Pliego dejó abiertas sus aspiraciones por la Presidencia de México: "Yo lo que les digo es: primero hay que dar la batalla cultural, y tenemos que tener las ideas y los principios bien claros. Por eso las tres cosas: vida, propiedad y libertad, no negociables".Refrendó que está del lado de la verdad y la justicia, mientras que el gobierno del lado de la mentira, la injusticia, el robo y el despojo. "Y nosotros tenemos que echarlos fuera, por eso ya hablamos de batalla electoral. Y no podemos entrar a una batalla electoral sin antes tener clara la batalla cultural", dijo."¡Luchar en la raya hasta el final, cueste lo que cueste! ¿Por qué? Porque tenemos la razón. ¡Y somos grandes y vamos a ganar!", declaró.Al señalar que hay muchos problemas en el país y se tiene que hacer algo, el dueño de TV Azteca lanzó críticas al gobierno de Claudia Sheinbaum, a los programas sociales, a los productos de importación y reflexionó sobre las cosas que "nos duelen como mexicanos".