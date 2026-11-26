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En 2017 pasó de ser Oscar Armando Díaz de León Huez a Carín León, en ocho años ha llegado todo: ocho discos, cuatro giras internacionales, una presentación en el Festival Coachella, una reciente residencia en el Sphere de Las Vegas, la producción de su primer festival musical y su tercera nominación al Grammy. Una turbulencia.

Carín mira atrás y ve al entonces adolescente de 15 años que tocaba la guitarra en la rondalla de la prepa, en su natal Hermosillo (Sonora), ilusionado con llegar a las grandes ligas. Lo felicita por no haber claudicado y lo mantiene cercano al artista.

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"La verdad, creo que le diría que ha hecho un buen trabajo. Carín es muy diferente a la persona y, obviamente, al llevar esta dualidad, estoy tratando de llevarla en paz y seguir conectado con el chamaco que fui".Le emociona lograr su tercer premio Grammy, reconoce, pero la nueva nominación a Mejor Álbum de Pop Latino, por el disco "MUDA" ya lo hace sentir ganador."Me siento muy agradecido por ser considerado, pero la verdad, lo que más nos debe preocupar es nuestra música y expresar, ser feliz a través de ella".De ese mismo álbum, lanzó una versión deluxe con cinco canciones nuevas y una colaboración con Ryan Castro, Atte El Insuperable.Mientras cierra el año e inicia 2027 con conciertos en Oaxaca y Tabasco y en ciudades de Estados Unidos, prepara la segunda edición de "La Cura Fest", luego de que la primera reuniera a más de 70 mil personas en Hermosillo.El intérprete de "Primera cita" y "Que vuelvas" creó el festival para promover la música y acercarla a sus paisanos, al tiempo que se convierte en un atractivo turístico para la región norte del país."Lo estrenamos el año pasado, tuvo un éxito impresionante y ahora buscamos darle más grandeza de la que ya tiene y que la gente pueda ver a artistas y vivirlo desde Hermosillo, creo que es un gran paso, estamos motivando a la gente".Intocable, Hombres G y Reik, además del propio Carín, serán parte del cartel del festival que se celebrará 13 y 14 de marzo próximo.Crear una identidadLo más importante, expresa Carín, es llevar el regional mexicano por el mundo y abrirse a fusiones.Él mismo lo ha hecho al interpretar norteño, banda sinaloense, sierreño y mariachi, incorporando con elementos de country, rock, soul, R&B, flamenco y pop latino.Pero la base de todo, deja claro, es crear una identidad desde sus propias canciones que, con los años queden, en la memoria de sus seguidores."Mi identidad musical está construida en muchísimas cosas, soy una persona que creció muy muy cerca de la música mexicana, es tanta la gente que he admirado... Pero siempre fui de la idea de cantar mis propias canciones, siempre quise componer", comenta.Ascenso meteóricoResidencia. Es el primer artista latino en actuar en The Sphere, de Las Vegas.Dos Grammy. Ha ganado dos veces por Mejor Álbum de Música Mexicana.Récords. Es el primer artista hispano Rodeo de Houston, donde reunió a 70 mil personas; en el Grand Ole Opry, de Nashville, Tennessee, y en el WiZink Center de Madrid en 2024.