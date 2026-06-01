Video | FGE no ve delito en muerte de Paola Márquez

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Hasta el momento, no se tiene indicios de que la muerte de la influencer potosina Paola Márquez, originaria del municipio de Huehuetlán, esté vinculada con la comisión de un delito, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por lo tanto, las indagatorias preliminares apuntan a un presunto suicidio, complementó la fiscal general.

García Cázares matizó que, si bien se procedió al procesamiento de los hechos y el levantamiento del cadáver, todavía no se tienen los resultados de la necropsia de ley para corroborar la causa de la defunción.

En entrevista, refirió que hasta el momento la familia de la víctima no ha demandado al Ministerio Público averiguar si el fallecimiento está relacionado con la comisión de un asesinato.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

?? | FGE no ve delito en muerte de influencer Paola Márquez

Toda la información: ??https://t.co/ngveNRowpd pic.twitter.com/H4afG2jawq — Pulso Online (@pulso_mx) June 1, 2026

"Un hecho muy lamentable. El sábado nosotros tuvimos conocimiento; se hizo levantamiento de cadáver y se estarán llevando a cabo las investigaciones (...) todo aparenta a que es un presunto (suicidio)", concluyó el entrevistada.