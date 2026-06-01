Tribunal federal declara ilegal prohibición del Pentágono a soldados transgénero

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WASHINGTON (AP) — Una política del Pentágono que prohibió que soldados transgénero prestaran servicio en el Ejército es ilegal, determinó el lunes un panel dividido de jueces de un tribunal federal de apelaciones, en otro revés legal para la amplia agenda del presidente Donald Trump.

Tribunal federal de apelaciones declara ilegal política del Pentágono

La opinión mayoritaria de un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia sostuvo que la política del gobierno de Trump fue diseñada para excluir a las personas del ejército en función de su identidad de género.

La prohibición sigue en vigor. La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el año pasado que el Pentágono comenzara a aplicarla, mientras el litigio continúa desarrollándose.

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El nuevo fallo del panel impediría que el ejército expulse a los miembros actuales del servicio nombrados en la demanda, pero no permitiría que nuevos reclutas transgénero se unan. Sin embargo, los jueces suspendieron su decisión para permitir que el gobierno solicite una revisión adicional.

Orden ejecutiva de Trump y respuesta del Pentágono

La decisión de 2 votos a favor y 1 en contra ratifica parcialmente un fallo emitido en marzo de 2025 por la jueza federal de distrito Ana Reyes en Washington, D.C. Reyes concluyó que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para excluir del servicio militar a los soldados transgénero probablemente viola sus derechos constitucionales.

El gobierno apeló después de que Reyes emitiera una orden judicial preliminar solicitada por los abogados de varias personas transgénero que son militares en servicio activo y otras que buscan incorporarse a las fuerzas armadas. La mayoría del tribunal de apelaciones decidió que la orden judicial debe limitarse a los demandantes que actualmente sirven en el ejército, pero no a quienes buscan alistarse.

En el estado de Washington se presentó otra demanda para impugnar la prohibición, la cual produjo un fallo a favor de los demandantes que objetaron la política en ese caso, aunque dicho fallo fue bloqueado por la Corte Suprema.

En enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva en la que afirma que la identidad sexual de los militares transgénero "entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en la vida personal", y que es perjudicial para la preparación militar.

En respuesta a la orden, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, emitió una política que, de manera presuntiva, descalifica del servicio militar a las personas con disforia de género. La disforia de género es la angustia que una persona siente porque el sexo que se le asignó y su identidad de género no coinciden. Esta condición médica se ha vinculado con la depresión y los pensamientos suicidas.

La política "parece estar impulsada por el mero deseo de perjudicar a un grupo políticamente impopular: las personas que se identifican como transgénero", escribió el juez Robert Wilkins en nombre de la mayoría. Wilkins fue nominado al cargo por el presidente demócrata Barack Obama.

En una opinión discrepante, el juez Justin Walker señaló que los jueces carecen del poder para cuestionar la decisión de excluir a los soldados transgénero.

"No tenemos la experiencia ni la autoridad para decidir si el ejército puede excluir a los demandantes de sus filas. La Constitución asigna esa autoridad al Congreso y al Comandante en Jefe", escribió Walker, nominado por Trump.

La jueza Judith Rogers, nominada por el expresidente demócrata Bill Clinton, se unió a la opinión mayoritaria de Wilkins, pero también disintió parcialmente. La impartidora de justicia escribió que ella también habría permitido que nuevos reclutas transgénero nombrados en la demanda se unieran.