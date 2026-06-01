Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres

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NUEVA YORK (AP) — Dua Lipa y el actor Callum Turner están casados, confirmaron a The Associated Press funcionarios locales en Londres.

Matrimonio confirmado en Old Marylebone Town Hall

Contrajeron matrimonio el domingo en el Old Marylebone Town Hall.

Fotografías de la pareja saliendo del ayuntamiento comenzaron a circular en redes sociales el domingo; en ellas se ve a Lipa, de 30 años, con un traje de falda blanco de Schiaparelli, informaron medios de comunicación al citar un comunicado de prensa. También llevaba un sombrero de ala ancha y guantes a juego. Turner, de 36 años, aparece con una chaqueta azul cruzada a medida, con pantalón, camisa y corbata a juego de Ferragamo.

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Rumores y compromiso confirmado

Representantes de Lipa y Turner no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de AP.

Los rumores de una relación entre ambos surgieron por primera vez a comienzos de 2024.

Lipa confirmó su compromiso con Turner el año pasado, tras meses de especulaciones, en un reportaje de portada para la edición de julio de British Vogue. Los fans habían teorizado que el anillo que Lipa empezó a lucir en fotos en diciembre de 2024 indicaba un compromiso.

La cantante británica albanesa, nacida en Londres, es celebrada por revitalizar un sonido disco-pop en la corriente principal de la música, desde el lanzamiento de su álbum homónimo de 2017 y a lo largo de "Future Nostalgia" de 2020 y "Radical Optimism" de 2024.

Su lanzamiento más reciente es el álbum y filme "Live From Mexico", grabado en sus presentaciones de diciembre pasado en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

"La música bailable tiene una historia tan larga de crear un espacio tan seguro. Y yo solo quiero encarnar eso", dijo Lipa a AP.

Ha ganado tres premios Grammy y cuenta con cinco éxitos entre los 10 primeros del Billboard Hot 100.

Turner es conocido por sus papeles en las películas de "Fantastic Beasts" ("Animales fantásticos"), así como en "The Boys in the Boat", dirigida por George Clooney, y en la serie dramática sobre la Segunda Guerra Mundial "Masters of the Air" en Apple TV+. Recientemente protagonizó junto a Elizabeth Olsen "Eternity", una ingeniosa comedia romántica sobre el más allá.