CHARLES Y ALEXANDRA SE COMPROMETEN

Charles Leclerc, piloto estrella de Ferrari, personalidad carismática de la Fórmula 1 y favorito del público, le propuso matrimonio a su novia, la modelo e influencer con raíces mexicanas, Alexandra Saint Mleux.

A través de redes sociales la pareja dio a conocer la noticia de su compromiso, mostrando detalles de la tierna y significativa pedida de mano y convirtiéndose rápidamente en tendencia a nivel mundial.

En las imágenes se puede ver cómo Leclerc decidió incluir a Leo en la propuesta. El perrito Dachsund de pelo largo de la pareja, fue una pieza clave para la pedida de matrimonio, ya que le hizo llegar el mensaje de Charles a Alexandra, portando un collar con una placa en forma de hueso que llevaba la leyenda “Papá quiere casarse contigo”, y convirtiendo la escena en un momento sumamente personal y emotivo para la pareja.

La modelo, quien inició su relación con el piloto monegasco en 2023, cuenta con más de 4 millones de seguidores a través de plataformas como Instagram y TikTok, y se ha posicionado como una de las favoritas de la afición y un ícono de la moda en el paddock.

