Bruno Bichir se declara hombre de fe

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Aunque no se considera como un hombre religioso, Bruno Bichir confiesa que sí es un hombre de fe, por ello no piensa que sea una casualidad que esté a punto de darle vida a un sacerdote, en la obra "Réquiem".

"Creo en los milagros. Básicamente, no podría ser actor si no creyera, porque debo creer en lo que digo al salir a escena, porque mi labor es emocionar al público; pero también hacerlo reflexionar, dudar, enojarse, provocarlo y hasta perturbarlo", expresó Bichir.

En la puesta, que se estrenará el próximo 17 de julio; interpretará Padre Banks, quien tiene la misión de detener la ejecución de un menor de edad. Ahí se encuentra con Emma (Marimar Vega), la fiscal del caso, y con quien comienza una conversación que se transforma en un debate sobre justicia, miedo, culpa, violencia y el futuro de una sociedad que parece haber perdido toda compasión.

Para el autor, Reynolds Robledo, esta nueva temporada no debería tomarse como un remontaje, porque han tenido que reinterpretar y actualizar este texto, que nació en 2018, pero que no ha perdido la actualidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Es hablar sobre la polarización de las posturas; así que la pregunta importante es ¿qué tanto estamos dispuestos a escuchar a alguien cuando está en contra de lo que creemos y opinamos? Sobre todo en un momento en que constantemente nos piden tomar decisiones y posturas sobre la política, la religión, sobre lo social, etcétera", dijo.