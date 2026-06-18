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Bruno Bichir se declara hombre de fe

Por El Universal

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Bruno Bichir se declara hombre de fe
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      Aunque no se considera como un hombre religioso, Bruno Bichir confiesa que sí es un hombre de fe, por ello no piensa que sea una casualidad que esté a punto de darle vida a un sacerdote, en la obra "Réquiem".

      "Creo en los milagros. Básicamente, no podría ser actor si no creyera, porque debo creer en lo que digo al salir a escena, porque mi labor es emocionar al público; pero también hacerlo reflexionar, dudar, enojarse, provocarlo y hasta perturbarlo", expresó Bichir.

      En la puesta, que se estrenará el próximo 17 de julio; interpretará Padre Banks, quien tiene la misión de detener la ejecución de un menor de edad. Ahí se encuentra con Emma (Marimar Vega), la fiscal del caso, y con quien comienza una conversación que se transforma en un debate sobre justicia, miedo, culpa, violencia y el futuro de una sociedad que parece haber perdido toda compasión.

      Para el autor, Reynolds Robledo, esta nueva temporada no debería tomarse como un remontaje, porque han tenido que reinterpretar y actualizar este texto, que nació en 2018, pero que no ha perdido la actualidad.

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      "Es hablar sobre la polarización de las posturas; así que la pregunta importante es ¿qué tanto estamos dispuestos a escuchar a alguien cuando está en contra de lo que creemos y opinamos? Sobre todo en un momento en que constantemente nos piden tomar decisiones y posturas sobre la política, la religión, sobre lo social, etcétera", dijo. 

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