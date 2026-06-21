Alfonso Obregón confirma que no regresará a "Shrek 5"

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La compañía Dreamworks lanzó este 16 de junio el primer adelanto oficial de la quinta entrega de la saga animada "Shrek", donde luego de largo tiempo de espera, los espectadores pudieron ver el regreso de sus personajes favoritos.

Aunque se esperaba que los fanáticos recibieran el avance con nostalgia y emoción, las redes sociales se convirtieron en el escenario principal de críticas y especulaciones, derivadas de la nueva estética visual del filme.

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El adelante compartido en plataformas digitales muestra el regreso del famoso ogro verde, su mejor amigo Burro y su familia, su esposa Fiona y sus tres hijos: Felicia, Fergus y Farkle, quienes se unirán al equipo en busca de aventuras.No obstante, luego del lanzamiento del primer teaser oficial, diversos internautas externaron sus dudas respecto a la participación del actor mexicano Alfonso Obregón, como voz del personaje principal "Shrek".A través de un video publicado en redes sociales, el actor de doblaje Alfonso Obregón Inclán, conocido por dar voz a icónicos personajes como Marty en "Madagascar" y la Princesa Grumosa en "Hora de Aventura", se pronunció al respecto.El actor explicó que no ha sido invitado por ninguna empresa para platicar sobre su integración al equipo del proyecto ni ha tenido la oportunidad de presentar sus papeles que lo exoneran totalmente de las acusaciones presentadas en su contra en 2024, que lo llevaron a poner en pausa su carrera.Asimismo, señaló que "todo se ha venido abajo" luego de que se presentó la primera acusación en su contra. De esta forma, aseguró que como no ha sido invitado para "hablar de dinero, de dirección y de crédito", no estará presente en el proyecto.Finalmente, el actor señaló que no está interesado en formar parte de un proyecto que no esté de acuerdo con sus intereses y agradeció el apoyo de todos sus fanáticos y seguidores. "Yo les agradezco a todos los que me apoyan su cariño, su apoyo, su amor. Benditos sean, cuídense mucho", expresó.En agosto de 2024, el actor fue detenido en el Aeropuerto de la Ciudad de México, luego de ser acusado de presunto abuso sexual por una estudiante de sus cursos de doblaje. Más tarde, a este señalamiento se le sumó una segunda denuncia.Tras permanecer algunos días en el Reclusorio Preventivo varonil Norte, fue puesto en libertad por un juez, debido a que no se presentaron las pruebas suficientes. No obstante, su detención generó un intenso debate en redes y el actor afirmó haber tenido repercusiones en su carrera profesionalLuego de dieciséis años del estreno de la última entrega, la película de "Shrek 5" llegará a las salas de cine el 20 de junio de 2027, casi un año más tarde de lo que se tenía pensado en un principio, con un estreno global este 1 de julio de 2026.Como era de esperarse, el anuncio del actor desató un sinfín de reacciones en redes sociales, abriendo paso a una conversación sobre la influencia de los actores de doblaje en el consumo de un producto audiovisual y la repercusión en la aceptación de los espectadores por una película.Algunos de los comentarios más destacables fueron:- "¿No es un poco precipitado lo que el mismo dice? Porque el doblaje de la película todavía no se realiza y para eso falta mínimo como unos 7 o 8 meses".- "Lamentablemente el señor Alfonso Obregón no supo pedir las cosas de la forma correcta, desde sus primeras entrevistas respecto a este proyecto no supo comunicarse".- "Aunque la nueva voz no sea igual, muchos ni lo van a notar. Ya pasó con Toy Story, y la siguen viendo".- "Digan lo que quieran de Alfonso Obregón, pero sin él, la película ya está empezando a fracasar, además súmale la animación".