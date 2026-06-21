Britney Spears desea tener otro hijo

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La cantante

hizo una publicación, a propósito del

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y, si bien, no se refirió a su progenitor, Jaime Parnell Spears, o alde sus hijos, Kevid Federlien, si externó sude volver a convertirse en madre.Después de obtener su, tras serpor manejar bajo los influjos del alcohol, la actividad de "la Princesa del pop", en redes, vuelve a ser fluida.Y, este, fecha en la que se celebra a los padres de familia, tanto en, como en, fue una conmemoración que la cantante de "Toxic" no dejó pasar desapercibida.En su post, Spearsni de su, como tampoco de sude sus hijos Sean Preston y Jayden James, pues con ninguno de ellos, sostiene una muy buena relación, sino que habló de lo que representa, para ella, esta fecha y como la vincula con laEn elaparece, además, con una, la que confió que, la compró en una de sus recientes visitas a nuestro país."Es unpara mí, lasme recuerdan a los bebés aliens, cuerdas tan suaves, si dice que, la, es el discurso de los ángeles, compré esta (guitarra) en".Lo que más llamó la atención es que la cantante estadounidense confió que aún tiene elde"Lade que, un día, pueda tener otro bebé".Desde 2007,obtuvo lade sus hijos y, si bien, ellos no se han referido públicamente a la relación que comparten con su madre, el exbailarín ha expresado que, para Sean y Jayden, existía un grande su madre quien, presuntamente, les habría causado muchos conflictos emocionales por el contenido que comparte en sus redes y cuentas oficiales.