Avanza investigación contra el actor Alfonso Obregón

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio luz verde para iniciar los dictámenes y peritajes correspondientes en el caso de Brenda Rivero contra el actor de doblaje Alfonso Obregón, la voz de "Shrek", por presunto abuso sexual.

Esta mañana, Rivero y su abogado Gerardo Martín Rincón Flores asistieron a las oficinas de la Fiscalía para comenzar con todo el proceso legal necesario.

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La joven asegura haber sido abusada por Obregón cuando ella tenía 16 años y él contaba con 50."Estoy nerviosa con todo esto, no ha sido fácil y alcé la voz también por mis compañeros. Ha sido un proceso complicado, difícil, sólo espero que todo salga bien y que haya justicia y que otros compañeros alcen la voz", apuntó Brenda.Hasta el momento nadie de parte de Obregón se ha comunicado con la parte afectada.Hace unas semanas, Rivero difundió en un video de redes sociales que inicialmente Obregón le propuso iniciar una relación sentimental a escondidas; ella aceptó en un principio, pero con el tiempo, la cercanía y las palabras de índole sexual del actor la hicieron sentirse incómoda, además de haber recibido tocamientos que no deseaba.Rivero también difundió un intercambio de mensajes entre su madre y Obregón, donde se le reclama al actor haber actuado contra la joven a pesar de saber que era menor de edad y él lo aceptaba."Sé que intentó irse del país, se le avisó a la autoridad. El mismo señor hizo una confesión (en redes sociales), se disculpa de lo que hace tiempo hizo y (diciendo) que no lo vuelve a hacer", recordó el abogado Rincón Flores.El litigante apuntó que hay dos personas más que se han comunicado con él, igual acusando a Obregón."Pero hasta no tener la identidad y las pruebas, puedo decir algo, Es muy fácil decir que es víctima, pero tengo que ver, estos son casos muy delicados", subrayó.Por ahora no hay fecha máxima para que se terminen los peritajes necesarios, pero el litigante confía en que sea pronto.No se aventura a dar un posible castigo a Obregón en caso de comprobarse el delito, pues eso ya corresponde a las autoridades. Pero precisó que el abuso fue a una menor de edad y esos delitos no caducan."Lo que hizo fue grave, está delicado. A las mujeres se les respeta y, a los menores, más", subrayó Rincón Flores.