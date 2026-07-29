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Entérate: ¿Dónde ver el Juego de Estrellas Liga MX vs. MLS?

El partido reúne a los mejores jugadores en el Bank of America Stadium

Por El Universal

Julio 29, 2026 02:11 p.m.
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      Este miércoles en Carolina del Norte, la Liga MX y la MLS se vuelven a enfrentar en el tradicional Juego de Estrellas, donde los mejores representantes de cada torneo se enfrentan por ver "quién tiene a los mejores jugadores", y donde el orgullo entre México y Estados Unidos se pone en juego.

      Liga MX busca revancha ante MLS en juego de estrellas

      Este será el quinto enfrentamiento de esta naturaleza entre Liga MX y MLS, y los representantes del futbol mexicano, dirigidos por Antonio "Turco" Mohamed, no pueden perder.

      El balance de los cuatro partidos anteriores se inclina en favor de la MLS con tres victorias.

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      Detalles del partido y transmisión en vivo

      Con la ausencia de Lionel Messi, la Liga MX decidió reemplazar a algunas de sus estrellas; sin embargo, están presentes figuras como Erik Lira, Israel Reyes, Nathan Silva, Elías Montiel, Juan Bruneta y Fernando Gorriarán, entre otros.

      A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo el partido.

      ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO EL ALL STAR GAME DE LA LIGA MX Y LA MLS?

      Día: miércoles 29 de julio

      Hora: 18:00 horas

      Estadio: Bank of America, Charlotte

      Transmisión: MLS Season Pass de Apple TV y Amazon Prime Video.

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