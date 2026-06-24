Las selecciones que ya clasificaron a dieciseisavos del Mundial

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dely este miércoles arranca la última fecha para comenzar a definir los 32 equipos que disputarán la ronda deHayque marchan conen esta primera fase y son las primeras que ya están instaladas en laEl primer equipo que logró su boleto fue la, luego de susante Sudáfrica y Corea del Sur; esta noche buscará su tercera victoria y terminar por primera vez en la historia de los Mundiales con tresen laOtro coanfitrión como, también selló su pase luego dey a la Selección de Australia;hizo lo propio tras vencer a Curazao y a Costa de Marfil.conencendido vencieron a Argelia y Austria para instalarse en el, al igual que Colombia, otra selección de la Conmebol que ya avanzó luego de sus triunfos en suelo mexicano, frente a Uzbekistán y República del Congo., instalados en el Grupo I, llegan a estacon dosy definirán el liderato de su grupo. Ambos ya vencieron a Senegal e Irak.Losa losdelson:MéxicoColombiaEste día comenzarán a sumarsecon el inicio de lade la